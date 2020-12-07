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加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

焚風吹南加 山火一觸即發

編譯組／綜合報導
南加州各地6日開始至8日將出現聖塔安那焚風，形成山火氣候型態。(國家氣象局推特）
南加州各地6日開始至8日將出現聖塔安那焚風，形成山火氣候型態。(國家氣象局推特）

加州6日晚間至8日（周日至周二），因上空出現的漩渦狀氣流，形成強勁的聖塔安那風（Santa Ana winds），高溫、強風、低溼度的野火危險的氣候型態再次現蹤，民眾需多加小心。橙縣南邊爾灣市附近上週的邦德山火，目前只控制50%，仍在延燒中。

國家氣象局表示，6日晚間形成的低壓系統，替7日開始的高溫和陣風奠定基礎。洛縣、橙縣、聖伯納汀諾和河濱縣部分地區，每小時風速可能達40至50哩，部分山區和山谷地區，每小時風速恐達60至70哩。

最極端強風可能發生在7日晚至8日上午。相對濕度也相當低，約為15%以下。國家氣象局強調，此天候狀況已具相當成熟的森林大火條件，氣象局在7日凌晨4時至晚上10日，在南加州地區發布紅旗警告至8日止。

聖塔安那風將於8日減弱，但高溫將持續至9日（周三）。國家氣象局指出，森林湖（Lake Forest）7日最高溫達69度，庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）72度，巴沙迪那、長堤為74度，安那罕75度。8日將是本周溫度最高的一天，各地最高溫將達70多度至85度左右。

高溫 加州 南加

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