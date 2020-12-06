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樂活50加攜手世報線上教學「畫畫趣」學員重拾畫筆有成就感

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
世界日報總經理李銘濱（左）、樂活50加執行長李兆平（右）合照。（記者謝雨珊／攝影）
世界日報總經理李銘濱（左）、樂活50加執行長李兆平（右）合照。（記者謝雨珊／攝影）

繼「手機攝影初階班」後，樂活50加及世界日報再次攜手合作推出「畫畫趣」 (Paint with Joy) 線上課程。38名學員在授課老師林麗貞指導下，三堂課學到近十個基礎繪畫技巧，每位學員成功創作出三幅應景畫作。他們分享心得，大讚課程內容豐富實用，表示「畫畫趣」圓了少時學畫夢想。

授課教師林麗貞以深入淺出方式講解繪畫原理，傳授初學者十個繪畫技巧。首次以線上方式教學的林麗貞感謝學生們的配合與認真。她認為華人學生認真作畫，作品呈現效果挺好。這次三堂課程主題分別為「夕照椰影」、「秋溪」、「聖誕窗景」。林麗貞在教授繪畫過程中，同時傳遞基礎繪畫技巧及概念，包括壓克力顏料特性、簡易色彩漸層的變化、如何用透視表達景深及空間感、水光倒影技巧、對比色概念、及如何運用科技燈光混合媒材，呈現生動畫面。

不少學員結業後充滿「成就感」，其中多名學員都是隔了幾十年後重拾畫筆作畫。學員Judy起初對於繪畫有種恐懼，這次鼓起勇氣學畫，一步一腳印跟著老師學習，體驗到完成一幅畫的開心及成就。另一名學員Mary從小想學畫，今年趁居家避疫期間，終於有時間圓夢學畫；她感謝世報及樂活50加，提供大家一個學習平台，有機會拿起畫筆完成一幅畫，一圓少時學畫的夢想。學員Julia參加課程受益良多，期待主辦方開設第二場畫畫課程。

世界日報總經理李銘濱表示，這次有許多學員是隔了幾十年後重拾畫筆繪畫，課程因此變得格外有意義。世報將攜手樂活50加，繼續合作規劃出多元課程，民眾敬請期待。樂活50加執行長李兆平（Amanda Lee）表示，繪畫有益刺激人的大腦，在疫情期間也可達到解悶舒壓效果。許多成員在學習過程中，不但學到繪畫技巧，身心也得到適當放鬆。療癒效果佳，學員好評不斷。她希望在疫情期間，繼續開設不同功能的課程幫助更多人。

樂活50加及世界日報攜手合作推出「畫畫趣」 線上課程，學員大讚課程內容實用。（記...
樂活50加及世界日報攜手合作推出「畫畫趣」 線上課程，學員大讚課程內容實用。（記者謝雨珊／攝影）

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