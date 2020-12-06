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蕭美琴：美國誰執政 都支持台灣

記者謝雨珊／洛杉磯報導
台灣駐美代表蕭美琴（左上）5日參與大洛杉磯台灣會館的募款年會。（線上截圖）
台灣駐美代表蕭美琴（左上）5日參與大洛杉磯台灣會館的募款年會。（線上截圖）

洛杉磯台灣會館5日舉辦22周年線上募款年會，邀請台灣駐美代表蕭美琴擔任活動嘉賓，分享台美關係在大選後的新展望。許多人擔心拜登當政後對台態度將有所改變，蕭美琴回應說，美國不分黨派都支持台灣，相信美國不管誰執政，台美雙邊將繼續努力推展合作關係。

蕭美琴上任以來經常會晤美國政要，她感受到美國不分黨派現在都很支持台灣，許多跨黨派政要及智庫都提出政策建言挺台灣。美國對台的整體政策，應會繼續強化台美關係。目前台灣是美國在印太地區非常值得信賴的夥伴，再加上台美持有共同理念，相信未來將繼續努力推展台美合作關係。

蕭美琴認為台美關係將繼續推進的原因有三。第一、台灣人在疫情期間表現傑出，政府民間共同合作及配合，至今確診人數不到700人，亮眼成績受到不少國家推崇，也讓各界友人更有興趣認識台灣。另方面，許多台灣人及僑胞發起捐贈口罩活動面向各地社區，此舉獲得美國主流社會的肯定及認同，培植了支持台灣的力量。

第二、台灣在蔡英文總統領導下，對外政策穩健，堅守原則不冒進，與理念相近的許多國家建立良好關係。

第三、台灣在國際上表現亮眼。蕭美琴說，台灣疫情期間在經濟上的表現，直到第三季都保持正成長。台美有共同理念，全球經濟關係更具平衡性，不讓所有雞蛋放在同一個籃子裡，期盼民主自由經濟市場的國家更緊密連結。

她表示，目前台灣已與美國財政部簽署基礎建設合作備忘錄，另也簽了在科技領域上合作的合同，未來繼續在各領域深入合作。

上任以來，蕭美琴在台灣安全、經濟領域合作、國際參與三方面積極與美國合作。她提到，目前台美在安全領域合作上有許多進展，現在力推台美啟動雙邊貿易協定對話。未來期待更多台美政要高層互訪，使台美雙邊關係更加緊密。她也感謝僑胞在各地區的助力。

大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇表示，重建台灣會館旨在建立一間嶄新大型活動中心，利用該建築舉辦公益與文化等大型活動，並將該棟建築交給下一代台美人運營，將服務精神及宗旨永續傳承。他鼓勵大家熱心捐款，共襄盛舉，共同實現願景。目前台灣會館需再募款500萬元，即可動土開工重建。所有捐款皆可抵稅，有興趣者可致電到台灣會館辦公室626-307-4881捐款。

年會當天也邀請中華民國總統蔡英文、副總統賴清德、美國國會議員趙美心（Judy Chu)及劉雲平 (Ted Liu)、駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境等人，事先預錄影片向大洛杉磯台灣會館獻上祝福與肯定。

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