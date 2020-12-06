我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

邦德山火控制40% 毀損10物業

記者王全秀子／橙縣報導
橙縣消防局發言人Paul Holaday更新邦德山火情況，目前火勢已控制40%。（橙縣消防局推特）
橙縣消防局發言人Paul Holaday更新邦德山火情況，目前火勢已控制40%。（橙縣消防局推特）

橙縣2日晚間發生邦德山火（Bond Fire），截至5日受災面積達7375英畝，火勢目前已經控制40%，1588名消防員和十架消防飛機參與滅火。針對241號公路的Santiago Canyon路，以及Ridgeline路附近均設於交通控制點（traffic control points），消防部門呼籲民眾此時不要前往山區。

橙縣消防局發言人Paul Holaday表示，消防員經過通宵工作已經建立和加固防火線，5日繼續擴大防火線和改善防火功能。紅旗預警（Red Flag Warning）直至5日晚，但低濕度和大風造成的乾燥天氣仍有火災隱患，預計7日、8日中級聖塔安那焚風（Santa Ana winds）再次返回，將會帶來嚴重的火災天氣狀況。損害評估小組已開始對火區進行系統調查，已經完成了40％的評估工作。

邦德山火的起火原因還在調查中，此次大火波及部分居民區，大約有5萬4600戶房屋受火災威脅，其中五處物業燒毀，五處受損，暫未發生人員傷亡事件。

另外，針對Modjeska Canyon、Silverado Canyon、Williams Canyon、Blackstar Canyon和Baker Canyon山區的強制撤離令仍未解除。

橙市El Modena高中的臨時避難所仍開放，繼續為有需要的民眾提供資訊和服務，地點：3920 E Spring Street, Orange。如果居民撤離家有寵物需要照顧，可前往橙縣動物照顧機構的緊急動物避難所，分別位於安那罕馬術中心（1370 S. Sanderson Ave, Anaheim）和橙縣博覽會中心（88 Fair Drive Costa Mesa）。

民眾在撤離時如需協助，可致電橙縣警局調度部門：714-647-7000。同時也建議民眾透過推特等社交媒體了解最新消息，最新疏散令可上網瀏覽：https://bit.ly/2Vy231m。

橙縣 山火 推特

上一則

居家避疫 專家：控制疫情最佳方案

下一則

洛縣補助餐飲業 將恢復申請

延伸閱讀

南加將執行區域居家避疫 橙縣地方官員不滿

南加將執行區域居家避疫 橙縣地方官員不滿
灣區山火季未結束 周日又來狂風

灣區山火季未結束 周日又來狂風
橙縣2歲男嬰翻牆 命喪鄰居泳池

橙縣2歲男嬰翻牆 命喪鄰居泳池
橙縣邦德山火控制10% 爾灣、森林湖解除撤離

橙縣邦德山火控制10% 爾灣、森林湖解除撤離
山火戶兩周內可申請FEMA援助

山火戶兩周內可申請FEMA援助

橙縣邦德山火已控制10%

橙縣邦德山火已控制10%

熱門新聞

現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優