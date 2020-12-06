邦德山火控制40% 毀損10物業

橙縣消防局發言人Paul Holaday更新邦德山火情況，目前火勢已控制40%。（橙縣消防局推特）

橙縣 2日晚間發生邦德山火 （Bond Fire），截至5日受災面積達7375英畝，火勢目前已經控制40%，1588名消防員和十架消防飛機參與滅火。針對241號公路的Santiago Canyon路，以及Ridgeline路附近均設於交通控制點（traffic control points），消防部門呼籲民眾此時不要前往山區。

橙縣消防局發言人Paul Holaday表示，消防員經過通宵工作已經建立和加固防火線，5日繼續擴大防火線和改善防火功能。紅旗預警（Red Flag Warning）直至5日晚，但低濕度和大風造成的乾燥天氣仍有火災隱患，預計7日、8日中級聖塔安那焚風（Santa Ana winds）再次返回，將會帶來嚴重的火災天氣狀況。損害評估小組已開始對火區進行系統調查，已經完成了40％的評估工作。

邦德山火的起火原因還在調查中，此次大火波及部分居民區，大約有5萬4600戶房屋受火災威脅，其中五處物業燒毀，五處受損，暫未發生人員傷亡事件。

另外，針對Modjeska Canyon、Silverado Canyon、Williams Canyon、Blackstar Canyon和Baker Canyon山區的強制撤離令仍未解除。

橙市El Modena高中的臨時避難所仍開放，繼續為有需要的民眾提供資訊和服務，地點：3920 E Spring Street, Orange。如果居民撤離家有寵物需要照顧，可前往橙縣動物照顧機構的緊急動物避難所，分別位於安那罕馬術中心（1370 S. Sanderson Ave, Anaheim）和橙縣博覽會中心（88 Fair Drive Costa Mesa）。

民眾在撤離時如需協助，可致電橙縣警局調度部門：714-647-7000。同時也建議民眾透過推特 等社交媒體了解最新消息，最新疏散令可上網瀏覽：https://bit.ly/2Vy231m。