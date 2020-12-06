美國大使水墨外交展 見證中美友誼

左為蔣中正夫人宋美齡畫作，蔣中正題字，是雪竇山中峰景象，令其以懷念家鄉和思念母親；右為葉醉白畫作，因愛馬而畫馬，展現雷霆萬鈞之勢。（記者陳良玨／攝影）

新冠肺炎大流行下，聖地牙哥中華歷史博物館（SDCHM）5日舉行「美國大使與夫人的水墨外交」線上畫展 ，所有文物由莊萊德（Everett F. Drumright）夫婦捐贈，包括蔣中正墨寶及1960、70年代中國 藝術家，如張大千、黃君璧、歐豪年等，闡述當年戰爭、和平和藝術外交的故事，也見證中美友誼的善與美，填補了近代中華書畫藝術史的空白。

莊萊德1932年抵達上海，歷經侵華日軍進攻上海、128事變、西安事變，以及八年對日抗戰，與中國老百姓一樣，飽受中國戰亂和物資匱乏的生活，最後跟著國民政府遷都到重慶，也曾被日軍俘虜，在瑞士領館幫助下重獲自由。1958年他接任美國駐中華民國（已遷台灣 ）大使，經歷金門823砲戰，除了幫忙建設台灣外，也籌貸創建台北故宮博物院，在中美文化交流中花費許多心力。

畫展由理事長劉麗容主持、理事金蓉蓉總策畫，館長竇麗麗領軍導覽，闡述每件文物的創作過程、意境及感人的故事，共分成三個部分，包括蔣中正總統和他的六個下屬官員、莊夫人富蘭芝和她六個老師，以及莊萊德在台灣國畫和西畫展作家在其後20年間贈送他們的禮物，後來又將這些70多件文化遺產捐贈博物館，現場展出35張大師畫作。

旅美畫家余春明在線上展覽中講評，強調中國書畫家多是朝廷官員，他們透過科舉任官，具備詩、書、畫、印等才能，人品在「畫」中表現，透過山川花草的大自然純潔之美，呈現心在世界，而送畫也是中國人與人往來的傳統，在這場水墨外交中表露無遺。

總策畫人金蓉蓉表示，畫展準備工作從2019年10月開始，但由於新冠疫情爆發，中間停頓兩個多月，加上多數畫作超過半世紀，出現色變或霉點，同時也須相稱的畫框襯配，因此來回洛杉磯數次直到今年6月初才搞定，10月出版展覽刊物，終於順利舉行。

金蓉蓉說：「感謝李屏慧提供研究資料、張美子翻譯、王婭萍字畫修復、蘇鶴云攝影、鄭瑾展覽廳裝修、Arthi Selvaraj美術編輯，以及館長竇麗麗指導和訓練導覽。」