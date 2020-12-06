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嚮往當騎士 劍術學校助圓夢

記者鄭敖天／洛杉磯報導
另一名劍術教師史特納正在教授學員出劍姿勢。（記者鄭傲天／攝影）
另一名劍術教師史特納正在教授學員出劍姿勢。（記者鄭傲天／攝影）

「趙客縵胡纓，吳鉤霜雪明。銀鞍照白馬，颯沓如流星。」李白的《俠客行》寫出了自己對「仗劍闖江湖」生活的嚮往。在南加州的劍術學校「如騎士一般戰鬥」（Fight Like a Knight）就給予許多南加人，在現代水泥叢林中學習歐洲古典劍術以及其「騎士道精神」的機會。

該校的劍術教官克里斯托弗（Christopher）有25年劍術經驗，參加過上萬場不同規模劍術對抗。其中既有傳統的一對一劍術決鬥，也有幾十人參加身著鎧甲的中世紀戰爭重演活動。作為一名武術愛好者，克里斯托弗除了學習歐洲劍道外，也學習過中國的詠春拳，對於東西武術的理念和章法都有自己的見解。

克里斯托弗說，他們的劍術學校是全球性的懷古創意社區（Soceity for Creative Anachronism）的一部分，其目標是重演和研究17世紀以前世界各地的武術、歷史和習俗。該組織每年都會舉行全球性劍術比賽，邀請各國劍客們以劍會友。2017年在巴塞羅那舉行的「世界全甲格鬥大賽」中，來自中國大陸的代表隊也穿著宋明鎧甲首次參賽，驚艷全場。

「如騎士一般戰鬥」劍術學校的教學目的，是讓學員能夠具備全速的、未經編排的與對手直接接觸的劍術對抗。在訓練時，學員會使用木劍和劍術護具。而在正規比賽中，學員則會穿戴組織提供的或者自行定做的全身鎧甲和刀劍，與對手進行真刀真槍的對抗。

克里斯托弗介紹，雖然在劍術訓練時使用木劍木槍，但心中必需有一種和對手進行生死對抗時的緊張感，並以此來預計對手的動作，保存自身的體力，並尋找攻擊的時機。

在中世紀傳統的西方騎士劍法裡，基礎的劍式共有四套。相對於武俠小說裡高手對決的浪漫化描述，該劍術學校教授的劍術動作偏向實用性。克里斯托弗說，由於中世紀歐洲騎士往往身穿厚重的鎧甲，因此歐洲的劍法不像日本劍法那樣注重「一招制敵」，而是講究通過劈砍產生的動能破壞對手的平衡性，消耗對手的體力，抓住對手破綻將其擊倒。在這種情況下，劍客的平衡性，招數策略與出招力度一樣重要。

在兩個小時課程裡，學習正手出劍、反手出劍、撤退、格擋以及格擋反擊等幾個基本動作。雖然看似簡單，但想熟練操作，最終達到「劍是手臂的延長」（Sword become a extension of your arm）的水平，需要長期鍛鍊。

目前「如騎士一般戰鬥」劍術學校在每周日為初學者提供室外課程，有興趣的讀者可前往meetup平台註冊並搜索Fight Like a Knight參加活動。

懷古創意社區（Soceity for Creative Anachronism）...
懷古創意社區（Soceity for Creative Anachronism）此前舉辦一場中世紀全甲戰鬥重演，來自世界各地的「騎士」們披堅執銳參戰。（維基百科）
此前全甲格鬥大賽穿著中式鎧甲上場的中國選手。（BBC截圖）
此前全甲格鬥大賽穿著中式鎧甲上場的中國選手。（BBC截圖）
手持訓練用騎士長槍的克里斯托弗。（記者鄭傲天／攝影）
手持訓練用騎士長槍的克里斯托弗。（記者鄭傲天／攝影）

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