嚮往當騎士 劍術學校助圓夢

另一名劍術教師史特納正在教授學員出劍姿勢。(記者鄭傲天/攝影)

「趙客縵胡纓,吳鉤霜雪明。銀鞍照白馬,颯沓如流星。」李白的《俠客行》寫出了自己對「仗劍闖江湖」生活的嚮往。在南加 州的劍術學校「如騎士一般戰鬥」(Fight Like a Knight)就給予許多南加人,在現代水泥叢林中學習歐洲古典劍術以及其「騎士道精神」的機會。

該校的劍術教官克里斯托弗(Christopher)有25年劍術經驗,參加過上萬場不同規模劍術對抗。其中既有傳統的一對一劍術決鬥,也有幾十人參加身著鎧甲的中世紀戰爭重演活動。作為一名武術愛好者,克里斯托弗除了學習歐洲劍道外,也學習過中國 的詠春拳,對於東西武術的理念和章法都有自己的見解。

克里斯托弗說,他們的劍術學校是全球性的懷古創意社區(Soceity for Creative Anachronism)的一部分,其目標是重演和研究17世紀以前世界各地的武術、歷史和習俗。該組織每年都會舉行全球性劍術比賽,邀請各國劍客們以劍會友。2017年在巴塞羅那舉行的「世界全甲格鬥大賽」中,來自中國大陸的代表隊也穿著宋明鎧甲首次參賽,驚艷全場。

「如騎士一般戰鬥」劍術學校的教學目的,是讓學員能夠具備全速的、未經編排的與對手直接接觸的劍術對抗。在訓練時,學員會使用木劍和劍術護具。而在正規比賽中,學員則會穿戴組織提供的或者自行定做的全身鎧甲和刀劍,與對手進行真刀真槍的對抗。

克里斯托弗介紹,雖然在劍術訓練時使用木劍木槍,但心中必需有一種和對手進行生死對抗時的緊張感,並以此來預計對手的動作,保存自身的體力,並尋找攻擊的時機。

在中世紀傳統的西方騎士劍法裡,基礎的劍式共有四套。相對於武俠小說裡高手對決的浪漫化描述,該劍術學校教授的劍術動作偏向實用性。克里斯托弗說,由於中世紀歐洲騎士往往身穿厚重的鎧甲,因此歐洲的劍法不像日本劍法那樣注重「一招制敵」,而是講究通過劈砍產生的動能破壞對手的平衡性,消耗對手的體力,抓住對手破綻將其擊倒。在這種情況下,劍客的平衡性,招數策略與出招力度一樣重要。

在兩個小時課程裡,學習正手出劍、反手出劍、撤退、格擋以及格擋反擊等幾個基本動作。雖然看似簡單,但想熟練操作,最終達到「劍是手臂的延長」(Sword become a extension of your arm)的水平,需要長期鍛鍊。

目前「如騎士一般戰鬥」劍術學校在每周日為初學者提供室外課程,有興趣的讀者可前往meetup平台註冊並搜索Fight Like a Knight參加活動。