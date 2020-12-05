紅藍卡有獎徵答抽獎揭曉

世界日報社長于趾琴抽出有獎問答幸運者。（本報記者／攝影）

目前美國 每天有1萬人進入65歲，為了服務這個世代和即將進入這個世代的民眾，由Anthem藍十字健保公司主辦、世界日報 承辦的紅藍卡 （Medicare）有獎徵答，4日在世界日報洛杉磯社舉行了抽獎儀式。

這項有獎徵答活動自10月19日開始至11月30日結束，在活動期間共有1546讀者及社會人士參加，包括郵寄報紙抽獎券631張和網路抽獎券915張。抽獎在世界日報四樓播音室舉行，由世界日報社長于趾琴及總經理李銘濱抽出100位幸運者。

中獎名單。

這項活動共有100個獎項，總金額3000元，包括25元禮卡80名、50元禮卡20名。得獎人可以選擇Visa、Master或American Express，也可以選擇電子禮卡或郵寄禮卡。由於需要統計不同禮卡張數及作業時間，得獎人在聖誕節前可收到禮卡。

于趾琴致詞感謝1546位讀者和社會人士參與，同時也感謝Anthem藍十字主辦這項活動，及Anthem藍十字副總裁Martina Lee Strickland的支持，讓世報藉此机會更多服務社區和更好與讀者互動。

世界日報U視頻有抽獎現況，歡迎上YouTube「U視頻」觀看。