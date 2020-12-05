安森藍十字健保：完善紅藍卡承保 可選Medicare Advantage計劃

「安森藍十字」副總裁Martina Lee Strickland介紹，服務社區80年，擁有良好口碑和信譽，累積許多會員，福利計畫讓會員選擇性更廣。（Martina Lee Strickland提供）

每年10月15日至12月7日期間，符合「聯邦醫療保險 」資格的個人可以增加、減少或轉換明年的計畫，也被稱為「開放註冊期」。安森藍十字（Anthem Blue Cross）副總裁Martina Lee Strickland表示，由於加州有野火特殊情況，可能會導致投保人無法提交Medicare Advantage註冊請求，因此部分居民可能有資格參加特別註冊期（Special Election Period），譬如洛杉磯縣的投保人，截止日期可延長至2021年1月31日。

Strickland介紹，65歲或以上並有資格獲得社安福利 （Social Security）的人、永久殘障並已獲得殘障福利至少兩年的人、患有某些疾病例如末期腎臟疾病等，均可投保聯邦醫療保險（Medicare，俗稱「紅藍卡」）

「原始紅藍卡」（Original Medicare，包括Part A和Part B）是基本等級的計畫，可是只有80%承保，沒有包含處方藥、牙齒和視力。如果想要完善紅藍卡承保，投保人可以選擇Medicare Advantage計劃，也就是俗稱Part C，該項計畫由私人健康保險公司例如「安森藍十字」（Anthem Blue Cross）提供，其中包括HMO、PPO和特殊需求計劃等不同類型。

安森藍十字會員多福利好

Strickland強調，Medicare Advantage計劃可能會提供其他好處，例如視力、牙科和預防服務，這是「原始紅藍卡」所沒有的。許多Medicare Advantage計劃還具有D部分處方藥承保範圍。而安森藍十字服務社區80年，積累眾多會員，可以提供很多福利，為投保人帶來高質量、負擔得起的健康計劃。

她還提到，由於每年承保部分都有改變，因此聯邦每年給予民眾10月15日至12月7日之間調整，選擇適合他們的補充部分。部分居民可獲得延長期間，投保人如有任何問題可撥打「安森藍十字」華語服務專線洽詢：213-205-1692。

Strickland表示，雖然市面上有很多保險公司，但大的保險公司像是「安森藍十字」服務社區多年，擁有非常好的口碑和信譽，會員群體大，因此能爭取到更多的福利，提供給會員的選擇也就越多。

可線上與網內醫師對話問診

受新冠疫情影響，許多民眾居家避疫，參加「安森藍十字」Medicare Advantage健康計劃的會員可以免費使用「LiveHealth Online」。這是一種遠程醫療工具，人們可以通過其智能手機、平板電腦或桌式電腦，即可透過線上方式與網內醫生對話問診，還可以要求將其處方藥送至家中，不必出門取藥或排隊等候。

會員還可以訪問「SilverSneakers」的在線健身和運動視頻，這是一項滿足老年人需求的健身計劃，一周七天24小時隨時可撥打護士熱線尋求幫助。「安森藍十字」希望在充滿挑戰的時期仍可為會員提供他們所需的健康護理服務以保持健康。

民眾想了解有關Anthem Medicare計劃的更多信息，可以上網瀏覽shop.anthem.com/medicare/，或是撥打華語服務專線：213-205-1692。

住在聖蓋博谷的居民，也可以前往「安森藍十字」位於阿罕布拉（Alhambra）的辦公室諮詢，工作人員可提供中文、越南文、韓文、西班牙文等多語言服務。無論目前是否「安森藍十字」的會員，都歡迎提問諮詢，樂意幫助民眾了解更多能享受到的服務。疫情期間鼓勵民眾上門訪問前先打電話預約，阿罕布拉辦公室電話：626-268-0593。