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面臨6.75億財務短缺 洛市府擬裁1900人 LAPD砍最多

編譯組／綜合報導

洛杉磯市府至2021年6月30日將面臨6.75億元的財務短缺，市府預算主管利韋林（Rich Llewellyn）因此建議，應該辭退至少1894人，包括洛市警局（LAPD）的951名制服員警與728名文職員工。另外，市府檢察官辦公室的143人，動物保護的45人與工務局的27人同樣面臨失業危機。

韋林的報告強調，如果不裁員，市府就會面臨破產危機，而且財政年度已經過去大半，加上疫情帶來的稅收減少，剩下來的時間實在不夠市府與議會創造營收，最可行的就是大幅裁員。影響最大的LAPD，在今年黑人平權運動後，預算、人力已被大砍，如果韋林的提案執行，LAPD警力將降至8801人，是1995年以來新低。

市長賈西提（Eric Garcetti）的幕僚Alex Comisar表示，市長盡可能避免最糟狀況，但是沒有來自華府的援助與雇員的配合，大幅裁員恐將難以避免。市議會預計數周內就會檢視韋林的財務改善方案。

部分市府官員認為，裁員計畫是希望工會「警察保護聯盟」（PPL）讓步以避免最糟狀況，但PPL顯然無意於此。PPL在2019年8月與市長、議會達成共識，LAPD員警可望在2021年1月加薪3.25%，2022年再加3%。PPL主席拉利（Craig Lally）強調，洛市的槍擊與凶殺案再創新高，LAPD實在不能再進一步裁員。

洛市裁員計畫也引發不同看法。雖然LAPD局長摩爾（Michel Moore）同樣表示，裁員將對公共安全造成毀滅性傷害，但市議員伯寧（Mike Bonin）卻希望工會讓步，暫緩加薪計畫。今年以來一直訴求刪減LAPD預算的團體Ground Game L.A.與People's City Council 則是叫好，認為LAPD每年花掉30億元，裁員與砍預算都只是剛好而已。

裁員 預算 警察

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