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南加百樣街友百樣人生 華裔義工探訪感受深

記者鄭敖天／洛杉磯報導
一名正在接受饅頭基金會捐贈的食物的年長街友。（幸大中提供）
一名正在接受饅頭基金會捐贈的食物的年長街友。（幸大中提供）

洛杉磯縣有最全美最富裕城市之一的比佛利山，也有洛杉磯市中心破敗的遊民巷(Skid Row)，形成強烈對比。洛杉磯饅頭基金會的華裔幸大中，17年來深入遊民群體提供協助，分享他對南加街友百味人生的了解。

在描寫美國社會階級的名著「格調，一本美國社會地位指南」中，作者保羅福賽爾（Paul Fussel）將美國社會劃為九個不同階級，其中在社會金字塔最低端的階級被稱為「看不見的底層」（Invisible Poor）。對於在洛杉磯生活的大多數華人，遊民雖在街頭隨處可見，但他們的真實生活卻往往籠罩在迷霧。許多華人並傾向於將遊民與懶惰、毒品、犯罪等消極詞語相掛鉤。但在幸大中看來，這種刻板的描述，與他看到的遊民的真實生活相差甚遠。

幸大中說，他從2003年在一位出獄牧師的帶領下，開始幫助街頭遊民，至今已有近17年，他見到形形色色的街友，有人靠努力工作離開街頭，過上更好的生活。也有人受病痛所累，十幾年在街頭勉強度日。更有人孤苦伶仃的在街頭去世，「百樣街友，百樣人生」。

在幸大中眼裡，他對遊民的定義就是「沒有家的人」。幸大中說，許多美國人的家庭觀念很淡。孩子長大到18歲便離開家門，與父母僅保持朋友關係。而遊民中，既有「無家可回」之人，也有因各種原因「不願回家」的人。有一次他在分發熱餐時，一名年長街友突然興沖沖的告訴幸大中，女兒昨日生產，自己做了爺爺。他對此感到十分驚愕：既然其女兒有家室，為何坐視父親浪跡街頭？然而這種在華人眼中「不孝」的行為，在年長的街友中卻是頗為常見的遭遇。

幸大中說，街友流落街頭的原因五花八門，其中既有想省下租房，以向家中寄更多現金的南美打工仔；也有退休後收入減少，不得不在街頭求生的孤寡老人。不過更常見的，是那些因各種原因身體殘疾，或患有心理疾病而無力進行正常生活的居民。在患有心理疾病的街友中，曾經有作戰經歷，因此患上創傷後壓力症候群（PTSD）的退伍老兵，不在少數。雖然政府也給予這些心理疾病患者一些福利，但相比於他們經歷的困苦，依然是九牛一毛。

幸大中認為，街友給予他和其它義工的溫暖和人生道理，反而比自己給他們的幫助更多。義工中有不少衣食無憂的年輕人，其中一些人剛來時對和遊民接觸有心理障礙，參加幾次活動後，便會被遊民社區的自強和溫暖打動。更有不少家長表示，自己的孩子在參加完慈善活動後，更珍惜自己的生活，也更關心社會議題。

幸大中指出，街友的生活不如明星歌姬們光鮮，但依然是這座城市的一份子。若人人都對身邊的不幸者多一點同情，那麼其產生的關懷之光，不僅可以照亮他人的生活，也可以溫暖自己的心房。希望報名參加義工活動，可前往饅頭基金會網站填寫申請：https://care-mission.org/%E7%B0%A1%E4%BB%8B。

正在為街友分發食物的義工們。（幸大中提供）
正在為街友分發食物的義工們。（幸大中提供）
一位接受熱餐捐贈的墨裔街友在車旁下跪，感謝前來幫助他們的好心人。（幸大中提供）
一位接受熱餐捐贈的墨裔街友在車旁下跪，感謝前來幫助他們的好心人。（幸大中提供）

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