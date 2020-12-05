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65萬居民 2019年搬離加州

編譯組／綜合報導

美國人口普查局公布2019年最新州際間遷移數據顯示，加州是2019年有最多居民外移的州、共有65萬3551居民外移。儘管加州是全美人口最多的州、外移人口僅占總人口1.7%，比例仍遠小於其他州。

其中，德州是最受加州居民外移青睞的地點，2019年有8萬2235人從加州搬至德州。亞歷桑納州則是第二個熱門移居目的地，共有5萬9713人從加州搬到亞歷桑納。華盛頓州排名第三，有4萬6791人移居。此外，儘管德州是最多加州人外移之地，內華達州的加州移民則占有比例最大。去年，每10萬名內華達州居民中，有1552人是自加州搬來。

2019年是加州自2011年開始，新進人口最少的一年。從2014年起，每年自他州移民到加州的人數減少。2017年開始，離開加州的人數，多於新搬入加州的居民，此一趨勢也反映加州人口逐年減少。

3.7萬紐約客 移來加州

搬離加州者仍傾向搬到西岸各州。但搬到黃金加州的新居民，大部分來自紐約。2019年有3萬7567人從東岸紐約搬到西岸加州。內華達州也有不少居民搬至加州，每10萬人中就有867人搬到加州、其次是搬到夏威夷，有858人從內華達搬到阿囉哈州。

值得注意的是，儘管加州流失居民搬至其他州，但卻是其他國家移民最喜歡的移民之地，有26萬1818名居民來自海外。不過，許多人推測，2020年新冠疫情大流行與遠距工作帶來衝擊，今年搬出灣區與加州人數可望激增。

加州 移民 紐約

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