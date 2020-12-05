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山火戶兩周內可申請FEMA援助

【洛杉磯訊】
受到山貓野火（Bobcat Fire）影響的居民，現在有兩星期時間註冊申請聯邦急難管理局（FEMA）的援助。（官方臉書）
受到山貓野火（Bobcat Fire）影響的居民，現在有兩星期時間註冊申請聯邦急難管理局（FEMA）的援助。（官方臉書）

受到山貓野火（Bobcat Fire）影響的居民，現在有兩星期時間來登記申請聯邦急難管理局（FEMA）的援助，申請援助截止日是12月16日。

該山火是從9月6日中午12時21分開始從洛杉磯附近的天使國家森林（Angeles National Forest）開始燃燒，影響到蒙羅維亞（Monrovia）、亞凱迪亞市（Arcadia）、布瑞普萊市（Bradbury）、巴沙迪那市（Pasadena）、西拉瑪德瑞市（Sierra Madre)、杜瓦提市（Duarte）和艾塔迪那市(Altadena)等城市。

FEMA向合格的野火倖存者提供財務支持，以幫助支付諸如租金，房屋維修，醫療/牙科費用，喪葬費和其他與災難相關的費用之類的需求。 FEMA可為保險無法涵蓋的因災害造成的損失提供幫助。要由FEMA賠償，申請者應確保拍攝損壞，並保存維修收據的照片。

申請人在向FEMA登記之前，應聯繫其保險公司，並就災害造成的損害提出索賠。一旦申請人的保險索賠得到解決，就可確定賠償資格。即使居民有保險但不確定是否有資格獲得金錢援助，仍可在FEMA登記。

未能在2020年12月16日截止日期之前註冊的居民，將不會獲得任何FEMA援助。民眾可通過三種方式向FEMA註冊以獲得聯邦援助，可在線訪問DisasterAssistance.gov、下載FEMA的應用程式、致電熱線800-621-3362。

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