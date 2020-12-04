誰接棒賀錦麗參議員席位 各方關說紐森

聯邦參議員 賀錦麗明年1月上任副總統後，誰將接任她所留下來的席位，已成為州長紐森的燙手山芋之一。賀錦麗除了是加州 第二位非白人聯邦參議員，也是加州第三位女性聯邦參議員，她所留下的職缺，西語裔社區認為「該輪到他們了」，而非裔、女權、LGBTQ、印度裔也都想爭取。

紐森在11月3日大選後告訴記者，決定誰來接任參議員這檔事，選擇本身就會創造更多敵人。但各方勢力並沒有打算放他一馬，正副總統底定後，大量電郵、簡訊、陳請、關說開始湧入，連妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）都無法置身事外。

加州在聯邦參議院的兩個席位，向來是加州政壇希望更上一層的關鍵位置，但是對於拉美裔來說，雖然他們在加州內部已經取得不少重要位置，但是獨缺聯邦參議員，難怪來自拉美裔的訴求特別響亮。

州議員里瓦斯（Robert Rivas）、岡薩雷斯（Lorena Gonzalez）就說，拉美裔占加州人口40%，公立學校50%以上的學生是西語裔，更別提拉美裔死於新冠的人數占加州總數近50%，60%的拉美裔沒有保險，加州人數眾多的合法、非法移民，他們需要能在華府為他們發聲的人。浮上檯面的人選之一，正是紐森的長期戰友之一、州務卿帕迪拉（Alex Padilla）。

與30年來獨霸聯邦參議員席位的范士丹（Dianne Feinstein）不同，賀錦麗在參議院的資歷只有四年，如何在2022年為民主黨保住一席，甚至跟范士丹一樣長久，才是關鍵。開啟帕迪拉政治之門的范士丹，2日已為他背書。聯邦眾議員卡迪納斯（Tony Cárdenas）跟進，指出帕迪拉曾經兩度當選州務卿，顯示他能在整個加州這種大選區獲得普遍支持，47歲的帕迪拉未來一片光明。

不過，黑人與女性團體不見得同意。加州議會黑人黨團與黑人的命也是命 （Black Lives Matter）都希望紐森繼續任命非裔，例如聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）或芭芭拉．李（Barbara Lee）。其他婦女政團也希望紐森繼續任命非白人女性。不過LGBTQ多元認同團體，如勝利基金會（Victory Fund）則希望任命，已經公開同性戀取向的參議會代理議長艾金斯（Toni Atkins）與長堤市長加西亞（Robert Garcia）。印裔美籍則希望聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）出線。