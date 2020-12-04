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偷汽車、闖空門 亞市盜賊猖狂

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞近日接連發生盜竊案件，其中汽車盜竊和入室盜竊尤為頻繁。（亞市警局臉書）
亞凱迪亞近日接連發生盜竊案件，其中汽車盜竊和入室盜竊尤為頻繁。（亞市警局臉書）

亞凱迪亞市（Arcadia）近日接連發生竊盜案件，其中汽車竊盜和入室竊盜尤為頻繁。警方提醒民眾鎖好車門和車庫門，減少盜賊竊盜機會。

11月17日發生三起竊盜案，中午12時43分，位於東Duarte路的一家汽車修車店發生汽車被偷案件，受害人將其車子留在當地修理，等他返回時，發現該修車行沒有人，他的車子也被偷走。

下午1時18分，位於東Foothill大道211號的 Ralphs超市發生竊盜，超市經理看到兩名嫌犯偷走一定數量的洗衣液，之後開著一輛銀色寶馬休旅車逃走。其中一名嫌犯是年齡在25到30歲的非裔女性，身高5呎4吋，150磅左右，中等身材，留著捲曲長髮，身穿紫色和白色相間的耐克襯衫和牛仔褲，戴著口罩。另一名嫌犯是25到30歲左右的非裔男性，同樣的體重和身高，穿著黑色T恤戴著黑色帽子，牛仔褲，穿著紅色網球鞋戴著口罩。 

當天下午1時19分有人報警說，在Rodeo路1700號街區發生竊盜，當地一處住宅的女性屋主發現戒指不見了，她懷疑是清潔工拿走。

11月19日在Greenfield道2600號街區發生汽車竊盜，早上6時35分，車主發現他前晚停在車道上的一輛雪佛蘭皮卡小貨車被偷。車子被偷時，車主還持有車鑰匙，因此不曉得車子是如何被偷的。 在當天早上10時左右，位於東Huntington大道211號的Hampton Inn也發生汽車竊盜，受害人發現有人進入她的車內，偷走現金、健身包和Apple Air Pods等財物。

11月20日發生入室竊盜，所幸屋主在家嚇走盜賊。下午2時54分，位於Santa Rosa路400號街區一處民宅發生入室竊盜，受害人聽到有人進入房子的聲響，於是故意嚇唬嫌犯，之後看到嫌犯跑到一輛白色Lexus轎車前逃走。嫌犯是非裔男性，年齡在20歲左右，身高5呎10吋，瘦長身材，穿著帽衫。

11月21日凌晨7時34分，在Holly道2000號街區發生汽車竊盜，有人在凌晨1時15分到早上7時30分期間，進入受害人一輛未鎖的貨車，偷走一個儲藏袋和一個示波器（oscilloscope）。

當日傍晚5時25分，在南第三街的200號街區一處民宅發生入室竊盜。受害人表示，有人進入他未關的車庫，打開了他未鎖的車子，偷走他放在車裡的錢包和車庫門遙控器。

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