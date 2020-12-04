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CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

華人地產商涉獻金洗錢 認罪判緩刑

洛杉磯訊

洛杉磯縣地區檢察長辦公室3日宣佈，70歲的華人地產開發商梁山姆（Samuel Leung，音譯）在法庭上認罪，承認其非法向八名地方政客的競選活動捐款，以獲得在海港門戶居住區（Harbor Gateway）建設公寓的許可。

梁山姆承認犯下洗錢罪（Money Laundering），他隨後被判處五年緩刑及500小時社區服務。他同時也被要求將250萬元存入第三方公證賬戶，直到洛杉磯市倫理委員會（Los Angeles City Ethics Commission）確定其最終的洗錢數目。

檢方指出，梁山姆被指控借用家人、僱員以及其他人士充當獻金人頭（Straw Donor），向地方政客輸送獻金，以將梁山姆擁有的一片五英畝工業用土地轉為新建住宅。自2009年開始，梁山姆共借用他人名號為八名洛杉磯地區的地方政客提供了超過60萬元現金，並最終使其主持的一座352戶的臨海公寓計畫，在2015年得到洛杉磯市批准。

加州法律嚴令禁止居民使用其它人的名字，向政客的競選活動提供獻金。梁山姆的前秘書大衛（Sofia David）目前依然在逃。她被洛縣檢察官指控犯有獻金洗錢罪。如果定罪，她將面臨最高三年的監禁。

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