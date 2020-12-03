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歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

川粉為何集體如入夢境？

洛城新語

擁護川普總統，希望他連任，政治主張隨人而異，很正常。但有一批人自大選結果明朗後，終日沉浸在謠言中，甚至相信歐巴馬已在夏威夷被捕、喜萊莉．柯林頓也即將被捕；傳聞美軍特種部隊和中情局(CIA)在德國法蘭克福激戰，搶奪大選電腦伺服器，還有五位美軍戰死，連一位退役空軍中將都相信。可見問題很嚴重，部分川粉如墜入夢境中，無法自拔。

自己擁護的人敗選，內心失望挫折，是人之常情。但抱團取暖、拒接受現實和外界訊息，以訛傳訛，數千萬人沉迷在虛幻中，連高階退役將領都這樣，美國到底怎麼了？讓人驚懼，後果確實可怕。

一般市井小民喜歡聽謠言就罷了，1994年退役的空軍中將麥金納尼(Thomas McInerney)也這樣說，華裔川粉更用他的說法「證實」傳聞可靠。國防部1日出面澄清，都是虛構，沒這回事。川普的律師Sidney Powell等人每天卻照樣傳這些毫無根據的事，吸引川粉追隨、捐款；黃川粉更添油加醋製造更多謠言。

隨手列舉華裔川粉的說法，包括：川普應仿效林肯內戰時實施戒嚴法，指揮軍隊逮捕拜登、歐巴馬、喜萊莉和民主黨大咖；關閉CNN等媒體。華洋川粉圈都傳聞歐巴馬因間諜活動已在夏威夷被捕，路透為此還發事實驗證澄清；也有說法指CIA局長也被捕。華人甚至說，拜登已和川普接觸，要求特赦他，準備流亡國外，總統大位讓給川普等。

舉這些例，是要讓大家看看，造謠者心態和水準的「境界」。大選已過去三周，他們卻自我封閉，在同類人的圈子中麻痺自己，自我慰藉。一些華人YouTuber(網紅)天天做節目傳布謠言，包括華人某宗教團體下的網站，也在傳播類似訊息。

外界看來，這批人像是與世隔絕的人說夢話；有人甚至懷疑，在美國開放的社會還這樣，主張川普發動美軍抓人、戒嚴，是否表示中國人無法實施民主？言論自由怎麼變成造謠自由了？

近日發展，喬治亞、密西根等州州長、副州長或州務卿(多屬共和黨籍)出面反駁川普指控，說選舉公正；司法部長巴維里也說，全美50州都未發現選舉舞弊證據。反而司法部正調查有人利用捐款，想換取川普特赦。川普和法律顧問也在討論，能否能提前特赦朱利安尼和川普三名子女。但這樣豈非表示心虛，間接旁證他們曾經犯罪？

面對極端或真假難分的訊息，以開放態度衡量，多利用可靠的媒體，輔以常識經驗查證，勿輕信謠言是避免被騙的最佳應對。但川普四年來「假新聞」宣傳下，連保守立場的Fox News都被扣上假新聞帽子，川粉只好相信極少數極端的造謠網站或自媒體，「訓練」出一批只信謠言、不顧真相的川粉。

挾這批人的支持，川普已募集1.7億元，75%歸他名下政治行動委員會，為他日後競選運用。一個願打、一個願挨，共和黨內有識者無可奈何，美國成當今世界謠言和謊言大國，反映美國人素質和想像中有落差，收穫最多的還是川普。

川普 美國 華人

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