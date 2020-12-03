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H-1B動向 須留意印度裔競爭力

記者鄭敖天／洛杉磯報導
隨著近年來硅谷印裔高管的影響力不斷加大，華裔與印裔在工作簽證上的競爭關係也更加突出。（LAtimes）
隨著近年來硅谷印裔高管的影響力不斷加大，華裔與印裔在工作簽證上的競爭關係也更加突出。（LAtimes）

對於川普政府提出的H-1B工作簽證改革遭聯邦法官拒絕一事，劉龍珠律師表示，這一結果對希望移民美國的華裔應是利好消息。但最終美國H-1B政策對華人的影響，還應看拜登（Joseph Biden，前譯白登）政府上台後的相關政策。

劉龍珠認為，川普在大選結果已經基本確定的情況下，急切地希望通過H-1B工作簽證改革，目的顯然是為了留下一定的政治遺產。這也導致其改革案在未經過「通知期限」（Notice Period），即在政策頒布前通知公眾進行討論的時間，便匆忙交付法院審理，最終導致其未能在聯邦法院過關。

劉龍珠表示，川普的H-1B工作簽證改革案，目的顯然是保護美國居民的工作機會。而這一政策的主要反對者，是長期依賴海外人才的硅谷高科技行業與美國大學。在這種情況下，雖然該改革案最終未能通過，但未來幾年華人在美就業前景的決定權，還是在拜登政府。

劉龍珠說，目前的H-1B政策中，有針對不同國籍申請者的配額系統，以防止個別國籍的申請人通過各種手段拿走其它國籍申請人的機會。但考慮到副總統賀錦麗的印裔背景，以及目前硅谷高管群體中印裔不斷上升的影響力，在拜登任內的確存在取消國籍配額系統的可能。一旦該擔憂成真，那麼華裔在H-1B工作簽證申請上的競爭力，可能會進一步減弱。

工作簽證 H-1B 美國

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