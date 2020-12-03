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川普工簽改革 敗在太反移民

記者鄭敖天／洛杉磯報導
陳介飛認為，移民在美國社會貢獻巨大，川普企圖為移民設置障礙的行為，不會得到大多數社會成員的支持。（Unsplash）
陳介飛認為，移民在美國社會貢獻巨大，川普企圖為移民設置障礙的行為，不會得到大多數社會成員的支持。（Unsplash）

對於川普H-1B簽證改革採高薪優先未能在聯邦法院過關一事，核桃市聖安東尼山社區學院（Mt. San Antonio College）華裔理事陳介飛（Jay Chen）表示，該改革案是川普討好其反對外來移民的部分右翼選民的手段之一，不符合美國作為移民國家的精神，因此註定會失敗。

陳介飛表示，川普的工簽改革，本質上是通過提高工簽申請要求，來降低海外移民數量，是一項帶有反移民色彩的改革。而在美國華裔社區中，並不乏藉助H-1B簽證留美，最後成功移民的社區成員。因此川普的工簽改革案被法院退回，對於美國的移民社區是利好消息。

陳介飛指出，在過去幾十年裡，來自世界各地的海外移民，尤其是來自台灣和中國大陸的移民，在美國成家立業，為美國的社會和經濟發展做出巨大貢獻。絕大多數海外移民從事的工作，如高科技產業、工程、數學等崗位，都是美國相關人才產能不足，需要外來輸血的工作崗位。而在新冠疫情期間，醫療和高科技產業崗位在美國社會的重要性也更加明顯。在這種情況下，川普提出的工簽改革案，是逆社會潮流而行，不會得到絕大多數社會成員支持。

陳介飛還認為，在川普總統任內，美國民間的反移民趨勢更明顯。這就更需要亞裔社區保持與自己選區民選官員的聯繫，要求他們不能對社會中的反移民聲音沉默以對。如果坐視反移民聲音壯大，不僅會影響在美華裔的生活，也會讓海外人才對美國失去信心，最終損傷美國利益。

陳介飛說，隨拜登勝選，他對未來幾年美國的移民政策持樂觀態度，並認為拜登會採取更有利於移民的政策。

移民 美國 川普

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