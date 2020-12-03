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商業中心人流多 爾灣擬建新天橋

記者王全秀子／爾灣市報導
「爾灣商業中心」區域擬打造人行路橋，改善交通及居民出行安全。（爾灣市議會截圖）
「爾灣商業中心」區域擬打造人行路橋，改善交通及居民出行安全。（爾灣市議會截圖）

由於「爾灣商業中心」（Irvine Business Complex）地理位置的特殊性，經由爾灣市主幹道之一的Jamboree路，爾灣市府早有計畫拓寬道路，並新建一座人行陸橋，由商業中心開發商和市府共同完成，方便在此工作的上班族和居民，出行更安全。建案目前還在徵詢社區意見階段。

市府工作人員調查統計，每天僅在上下班高峰時期，Jamboree路就有5萬至7萬輛汽車通過，爾灣市府有意拓寬，並在靠近405號公路處建造一座人行天橋。爾灣市議會曾在兩年前討論此案，並指派工作人員與加州交通處（Caltrans）探討方案可行性及開發成本。

因為「爾灣商業中心」包括寫字樓、住宅及商用空間，人流量大無疑增加更多的車流量。加上靠近405號公路，每天有不少車輛經過此路通往高速公路，因此拓寬道路，並建造人行路橋對在附近的上班族和居民是好事。

這項道路規畫案為「Jamboree與405號公路主要交叉口改進方案」（Jamboree / Interstate 405 Northbound On-Ramp Capital Improvement Program），目前在做進一步研究。

工程分為三部分，第一部分是改進405號公路入口，因地處「爾灣商業中心」附近，所以此建案由「爾灣商業中心」開發項目提供資金，高速公路入口雙向線道由現在的四條線道增加至五條線道，並將目前緬因街東西雙向自由右轉（free right-turn，意為可右轉也可直行）的線道，變為強制右轉線道（controlled right-turn lane），以及升級交通信號燈設備。

第二部分是擴寬位於緬因街（Main Street）和Barranca街之間的Jamboree路，這條道路目前有八條線道，預計將擴寬至十條線道，以及自行車道和人行道。

第三部分是在緬因街南及Jamboree路之間建一座人行橋。整個建案完成後不僅能改善附近道路的行車安全，自行車及過路行人安全都將大大提高。

爾灣 加州 汽車

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