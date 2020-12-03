華人健行、跑步 解疫情憂鬱

洛縣植物園2日聚集不少健行的民眾。（記者張宏／攝影）

新冠疫情 對許多人的精神情緒造成很大影響，不少華人 通過健行和跑步來減壓、治療精神疾病，有華人幾乎每天都要到公園健行打卡，走上一圈才能平復內心波動，還有華人女性跑到腳趾出血都沒有感覺。

阿罕布拉市的華人秦先生，疫情開始後成為亞凱迪亞市洛縣植物園 常客，他說，自己本來做生意，但疫情開始後生意大受影響，他得了躁鬱症，坐立難安，經常發脾氣。之後他開始炒股，看著股票從十幾元飆升到100多元，他因為太高興反而得了心臟病。心病加上身體的疾病，讓他和家人都苦不堪言。

秦先生說，醫師建議他多做戶外運動，所以他從阿罕布拉開車到洛縣植物園健行。洛縣植物園很大，最開始他走一哩就疲憊的不行，但身體疲憊後，精神感覺輕鬆和平靜很多。所以他就走上了癮，從三四天來一次，到現在每天必須走一圈，才能安心回家。

華人孫小姐因為疫情待在家裡，生活和工作壓力讓她喘不過氣來，醫師說她患了焦慮症。她說，她最開始通過暴飲暴食來減壓，短短幾個月胖了十多磅，更加自暴自棄、自怨自艾。醫師生建議她運動減壓，她開始跑步，有一次跑了五哩，連指甲流血都沒有感覺。她說，跑步讓她快樂，現在她幾乎每天都要跑上幾哩，跑步也讓她更苗條和自信，整個人也變得更加正向。

精神科醫師楊軍表示，疫情期間焦慮人數大幅增加，焦慮主要表現為擔心、緊張、通常軀體症狀表現比較多，包括頭疼、肌肉酸痛。很多人表現為失眠，腦子停不下來，還有人感覺恐怖心慌，喘不上來氣。通常輕度不需要吃藥治療，看看心理醫師，做一些心理輔導，做一些行為改變，如有規律起居、鍛鍊身體就能緩解。中度以上需要吃藥，要看病情嚴重程度。

他說，焦慮患者需要做認知和行為治療，通常會鼓勵病人循序漸進的增加運動量，做一些適度身體鍛煉。在注意防護的情況下，進行戶外活動，多和大自然接觸，平衡內心。同時增加社會交往，雖然現在不能和朋友見面，但是可打電話聊天，做一些自己有興趣的事情，轉移注意力。