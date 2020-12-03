DMV恢復運作 防疫嚴、等待耗時

疫情下一度關閉的加州汽車管理局（DMV）各地服務處恢復正常運作，包括路考、筆試和駕照更新及相關服務，排隊長龍再現。（記者楊青／攝影）

「請保持六呎社交距離」、「請不要在附近聚集」、「請到車上等候」，疫情 下一度關閉的加州汽車 管理局（DMV ）各地服務處都已恢復正常運作，包括路考、筆試和駕照更新及相關服務，排隊長龍再現。但不同於傳統的是，辦公現場除增加健康安全檢查外，秩序管理也更嚴，陪伴人員被限制入場，民眾前往時宜帶齊文件並留足時間。

加州汽車管理局各地服務處近期全面恢復所有項目的服務，包括需要與考官之間較近距離接觸的路考。DMV按照聯邦疾病防制中心的規定，要求所有的工作人員和辦事民眾必須戴口罩；進入辦公區前，都必須接受體溫測量和健康詢問。所有體溫達到華氏100.4度或以上的民眾，都被要求重新預約；體溫在100.4度或以上的工作人員也不能入場。

位於聖蓋博谷華人較多城市的巴沙迪那、西柯汶納和波莫那的DMV都已恢復路考。西柯汶納DMV工作人員表示，各地的DMV辦公場所都特別為民眾增設消毒洗手液和洗手台；路考的考官則是全副武裝，戴口罩和面部隔離罩、手套，每次路考還會在考車上加放塑料座位罩和腳墊。此外在整個路考過程中，汽車至少要有兩扇車窗打開通風，增加安全係數。為減少考官與考生之間近距離相處時間，考官講解和指導將盡量在戶外進行。

雖然最近兩個月DMV大力推展網上服務，呼籲民眾充分利用網上服務解決問題，聖蓋博谷多個DMV的排隊等候時間也從平均一個小時下降到半小時左右。但在高峰期，民眾現場等候時間未見減少。

西柯汶納DMV周二上午從開門到中午，排隊等候辦理業務的人隊基本維持在100米左右，但由於人與人之間必須保持六呎距離，實際人數大爲減少。不過一些民眾表示，他們等候的時間並不比疫情前人多時更短，一些民眾在外等候三小時才得以進門，開始辦事。

「我們上午8時就來排隊，11時20分才輪到」，羅蘭岡張先生表示，他們當天是為長輩辦理汽車過戶，本來以爲實際等候服務的人不多，可以快一點，但還是花了足足一個上午。張先生和太太表示，最不同的是以往到DMV辦事都不會限制人員進入，尤其是陪伴長輩時，可以隨意放行，但現在只能是當事人獲准進入，其他人只能在外等候。

DMV工作人員表示，為保證大家安全，服務大廳必須嚴格限制人數，所以雖然排隊人數相對較少，但大家等候的時間還是變長。也是爲了盡可能提高效率，同時兼顧場内人數限制，陪伴人員一般不許進入。但當事人如遇到語言等問題需要幫助，工作人會允許家屬或親友進入協助。

DMV一位工作人員表示，要儘快得到服務，最好事先在網上預約，他們設有專門的預約專線，預約民眾幾乎可以隨到隨進；比如預約民眾等候時間常常只有五分鐘，沒預約則通常要50分鐘左右才能進門。不過進入大廳之後大家還要排隊，預約與非預約同等。

「可能有時也需要一點運氣」，近日到巴沙迪那DMV更新駕照的方先生表示，他當天上午10時半到，結果11時半不到就辦完事。

DMV工作人員表示，上午9時至10時和下午12時至3時通常是辦證高峰期。工作人員特別提醒到DMV辦事的民眾帶齊文件，以免重新排隊。工作人員表示，在疫情特殊時期，一般不允許補件人員優先重新進入，因此民眾最好事先備好所需文件，以免浪費時間。