洛市餐館員工 可望獲800元救濟金

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）2日宣布，將提供一次性800元津貼，幫助在餐飲業苦苦掙扎的員工。（洛市府官網）

洛杉磯 市市長賈西提（Eric Garcetti）2日宣布，將提供一次性800元救濟津貼，幫助在餐飲業苦苦掙扎的個別員工。預計12月7日（周一）上午9時起開放申請，唯此筆救濟金將提供給隨機選擇的人員，不是先到先得。

這項為弱勢員工提供緊急津貼的計畫（Secure Emergency Relief for Vulnerable Employees，簡稱 SERVE），主要提供一次性800元津貼，幫助在餐廳、食品攤、流動食品單位、手推車，以及啤酒廠、釀酒廠和酒吧前後抬工作的人員。

有資格申請的人士必須住在洛杉磯市；年滿18歲；在新冠疫情 （COVID-19）危機發生之前，申請人在2019年的年收入須為 5萬8450元或以下。此收入門檻是由美國 住房和城市發展部（HUD）使用2019年的數據計算得出。

此外，申請人必須在危機期間，因失業或在餐飲服務機構中作為前台，或後方員工的收入減少至少50％，而陷入更深的經濟困境。

申請鏈接將在12月7日（周一）上午9點在洛市網站https://corona-virus.la/SERVE顯示，或也可通過在12月7日上午9點致電311進行申請。