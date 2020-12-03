爾灣余凱澤勝選：深耕社區經驗豐富

余凱澤當選爾灣第三選區學區教委。（余凱澤競選推特）

俗話說「台上一分鐘，台下十年功」，這句話形容選舉也非常適合；勝選並非憑藉巧合和運氣，還要有政見和貢獻，尤其是地方選舉。爾灣市議員和學區 教委選舉，這些年不乏華裔 參選，但截至目前僅有2018年當選市議員的郭正明，和今年當選學區教委的余凱澤（Cyril Yu）成功。兩人的共同點是，都有豐富社區服務經驗。相較之下，缺乏社區服務和知名度的華裔候選人，較難得到選票。

今年爾灣第三選區學區教委改選，四位候選人有三位華裔，分別是橙縣檢察官余凱澤、爾灣加大 新生黃思恩（Bethany Huang）及華人家長吳信良（Sidney Wu），最後余凱澤以45.4%得票率，在四人中獲壓倒性勝利。

四位候選人就有三位華裔，在華人社區就會出現分散票源的情況。然而單靠華裔選民支持，也不可能當選。余凱澤憑藉的是在社區紮根多年，熱衷社區服務，曾擔任爾灣學區財務諮詢委員，獲得爾灣學區四位現任教委及爾灣學區教師協會背書。相對的，黃思恩和吳信良在社區服務上就不那麼有知名度。

同樣的情況不止發生在爾灣學區教委選舉，還有市議員選舉。郭正明在2018年成功當選市議員，為華裔做了非常好的表率和開始。但事實上他並非第一次競選就成功，余凱澤也一樣，多年前也曾競選爾灣教委失利。但他們並未因此終止在社區的服務。

一位不願具名的爾灣資深居民表示，郭正明第一次競選市議員時，知名度不夠是他失利主因，但他仍堅持服務社區，擔任都市計畫委員，表現對社區的熱忱，了解居民的需求。他在爾灣讀書長大，也有一定優勢，比如與主流社區更容易連結，因此2018年再次選舉時得到主流人士背書，成功上位。

這位爾灣居民表示，候選人如果沒有社區服務經歷，光因為對某件事情不滿就出來競選，成功率不大，尤其是光靠華人選票的話希望也不大。一方面是因為當地很多華人移民美國不久，尚未有投票權；另一方面，爾灣華裔居民普遍教育程度高，有獨立的判斷力和選擇性，也不會僅因為候選人是華裔就投下選票。