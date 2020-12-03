失火後雨季將臨 聖蓋博大教堂架臨時屋頂

聖蓋博 市的聖蓋博大教堂（San Gabriel Mission）今年7月疑遭縱火後，修復工 作一直進行中。但面臨雨季將至，施工單位已為教堂主體，架起木造與防水布構成的臨時屋頂，以免高齡249歲的建物進一步受損。

修復工程已經獲得近40萬元捐款，其中20萬元匯入教堂修復基金、18萬元匯到洛杉磯 總教區，雖然部分受損建物並不在保險範圍內，但洛杉磯總教區人員表示，現有經費已經足夠修復受損設施。

修復計畫原訂11月完成，且教區民眾希望教堂儘快恢復使用，但施工單位為求慎重，盡可能百分之百擬真還原歷史原跡，因此目前尚未宣布開放時間。

雨季將至，洛杉磯總教區發言人Adrian Marquez Alarcon表示，先行架設臨時屋頂更為緊迫。負責施工的Spectra Co.，其資深評估師Reuben Lombardo強調，目前為止復原工作都很順利，但他們的目標是讓教堂的面貌，恢復到跟沒發生火災之前一樣。

Reuben Lombardo還指出，由於大火導致先前植入的鋼梁扭曲，因此本次復原工程也需移除。鋼梁是在1990年的大地震後植入，以免土坯建成的教堂傾倒。

至於7月11日發生的疑似縱火案件，聖蓋博市市府發言人符春芳（Jonathan Fu）表示，聯合調查團隊仍在釐清案情。市府同時也收到民眾的詢問，質疑為何復原工程比預期的還慢，符春芳則說，正因為教堂是棟歷史建物，因此市府希望能在工程完成後才對外開放，希望民眾再忍耐一段時間。