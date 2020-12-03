我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

洛縣戶外禁用餐 正反意見拔河

編譯組／綜合報導 

洛杉磯縣決定停止餐館戶外用餐三周，引發兩極反應。一邊是店家與饕客，強調大家都有照防疫規定行事，甚至連桌與桌的間距都拉大到八呎；另一邊的防疫專家卻疾呼，新冠病毒在低溫環境散布得更快、更容易入侵人體，特別是大家進食之際都會拿下口罩，所以洛縣才會禁止戶外用餐。 

巴沙迪那市因為自己有獨立的衛生局，因此目前為止仍然允許戶外用餐。在Slater's 50/50用餐的一對父子，就向洛杉磯時報專欄作家羅培茲抱怨，餐館員工都戴了口罩與護鏡，餐桌又間隔八呎，「既然大家都注意防疫了，政府到底在擔心什麼？政府靠稅金過活嗎？餐館都關了，哪來的錢繳稅？」 

業者也叫苦連天。繼續戶外供餐是他們的活路之一，但像洛市藝術區餐廳Rossoblu，為了闢建戶外用餐專區，老闆Dina Samson就得掏出2萬元重新裝修、添購設備，讓原本就已經捉襟見肘的財務更吃緊。除了Dina Samson，蒙特羅斯區La Cabañita的老闆Jocelyn Ramos也一樣，為了繼續開店，不得不辭退眾多員工。 

洛市西三街A.O.C.餐館的老闆Caroline Styne就說，她無法接受縣府的說法，她就是不懂為什麼餐館得停止現場用餐，但超市或賣場卻還是人滿為患？更別提湖人與道奇奪冠，還有萬聖節、感恩節的人潮了。同樣不解的還有縣政委員巴格（Kathryn Barger），她在1日投票反對用餐禁令，因為證據顯示，因為在餐館用餐而感染新冠的人數只有70人，占洛縣2257例的3.1%。 

但是防疫專家卻有完全不同的看法。洛杉磯時報報導，洛縣急性傳染疾病中心主任巴特（Sharon Balter）強調，進入冬季後，新冠病例確實增加，而且寒冷氣候會讓病毒更容易入侵，特別是拿下口罩、與來自其他家戶的人一起用餐，風險一定更高，因此考量季節因素後，洛縣才會決定停止戶外用餐。 

對於縣府衝著餐館而來的質疑，巴特說她和洛縣公衛局的專家都為餐館的營運而煩心，但這是不得已而為之的決定。業者如果抱怨縣府為什麼不下令零售業者歇業，那是因為還有口罩令的存在，消費者購物時都會戴上口罩，但用餐進食就不一樣了。 

雙方各執一詞、且聽起來都有道理。洛時專欄作家羅培茲提出個人建議，要展現對最愛餐館的支持，不一定要堅持到店用餐，外帶或外送一樣可以給店家財務奧援。專欄還提出另一個質疑，為何政府只會禁止店家做生意，而不提供經濟援助，幫店東與雇員度過難關？確實，洛縣1日宣布提供3萬元補貼給部分店家，但無法請領的店家該如何度過寒冬？

洛縣 防疫 洛杉磯

上一則

南加洛市餐館員工 可望獲一次性800元救濟金

下一則

爾灣余凱澤勝選：深耕社區經驗豐富

延伸閱讀

自由最大！口罩令助長恐懼 俄州議員彈劾州長

自由最大！口罩令助長恐懼 俄州議員彈劾州長
世衛更新指南 建議室內通風欠佳應戴口罩

世衛更新指南 建議室內通風欠佳應戴口罩
德州防疫不彰 卻還有35億紓困金沒花

德州防疫不彰 卻還有35億紓困金沒花
疫情未緩 伊州年前防疫不鬆綁

疫情未緩 伊州年前防疫不鬆綁
洛杉磯時報：憂白登會「讓中國再次偉大」 台僑挺川普

洛杉磯時報：憂白登會「讓中國再次偉大」 台僑挺川普
嚴格打貪！墨西哥憲改通過 取消總統豁免權

嚴格打貪！墨西哥憲改通過 取消總統豁免權

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
亞凱迪亞購物中心停車場黑五這天，已經不再難找停車位。（記者楊青／攝影）

世說新聞／直擊疫情下黑五 南加大賣場竟這光景

2020-11-30 03:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報