洛縣戶外禁用餐 正反意見拔河

洛杉磯 縣決定停止餐館戶外用餐三周，引發兩極反應。一邊是店家與饕客，強調大家都有照防疫 規定行事，甚至連桌與桌的間距都拉大到八呎；另一邊的防疫專家卻疾呼，新冠病毒在低溫環境散布得更快、更容易入侵人體，特別是大家進食之際都會拿下口罩，所以洛縣 才會禁止戶外用餐。

巴沙迪那市因為自己有獨立的衛生局，因此目前為止仍然允許戶外用餐。在Slater's 50/50用餐的一對父子，就向洛杉磯時報專欄作家羅培茲抱怨，餐館員工都戴了口罩與護鏡，餐桌又間隔八呎，「既然大家都注意防疫了，政府到底在擔心什麼？政府靠稅金過活嗎？餐館都關了，哪來的錢繳稅？」

業者也叫苦連天。繼續戶外供餐是他們的活路之一，但像洛市藝術區餐廳Rossoblu，為了闢建戶外用餐專區，老闆Dina Samson就得掏出2萬元重新裝修、添購設備，讓原本就已經捉襟見肘的財務更吃緊。除了Dina Samson，蒙特羅斯區La Cabañita的老闆Jocelyn Ramos也一樣，為了繼續開店，不得不辭退眾多員工。

洛市西三街A.O.C.餐館的老闆Caroline Styne就說，她無法接受縣府的說法，她就是不懂為什麼餐館得停止現場用餐，但超市或賣場卻還是人滿為患？更別提湖人與道奇奪冠，還有萬聖節、感恩節的人潮了。同樣不解的還有縣政委員巴格（Kathryn Barger），她在1日投票反對用餐禁令，因為證據顯示，因為在餐館用餐而感染新冠的人數只有70人，占洛縣2257例的3.1%。

但是防疫專家卻有完全不同的看法。洛杉磯時報報導，洛縣急性傳染疾病中心主任巴特（Sharon Balter）強調，進入冬季後，新冠病例確實增加，而且寒冷氣候會讓病毒更容易入侵，特別是拿下口罩、與來自其他家戶的人一起用餐，風險一定更高，因此考量季節因素後，洛縣才會決定停止戶外用餐。

對於縣府衝著餐館而來的質疑，巴特說她和洛縣公衛局的專家都為餐館的營運而煩心，但這是不得已而為之的決定。業者如果抱怨縣府為什麼不下令零售業者歇業，那是因為還有口罩令的存在，消費者購物時都會戴上口罩，但用餐進食就不一樣了。

雙方各執一詞、且聽起來都有道理。洛時專欄作家羅培茲提出個人建議，要展現對最愛餐館的支持，不一定要堅持到店用餐，外帶或外送一樣可以給店家財務奧援。專欄還提出另一個質疑，為何政府只會禁止店家做生意，而不提供經濟援助，幫店東與雇員度過難關？確實，洛縣1日宣布提供3萬元補貼給部分店家，但無法請領的店家該如何度過寒冬？