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南加經濟峰會 專家：疫後經濟恢復 緩慢而漫長

編譯組／綜合報導

超過400名來自商界、公共政策界、房地產界和教育界的人士，12月1日參加南加州政府協會（Southern California Association of Government）主辦的南加州年度經濟峰會（Annual South California Economic Summit）。來自南加州政府協會的官員表示，制定全面的經濟發展戰略，對實現南加疫後經濟的長期恢復至關重要。

本次峰會舉辦方表示，此次峰會主題與南加經濟預測交相呼應。南加州政府協會會長理查德森（Rex Richardson）表示，目前加州經濟正面臨包括疫情、經濟滑坡和嚴重的不平等問題等多方面挑戰，呼籲南加各界共同努力創造一個每個人都有機會成功的社會環境。

南加州政府協會的經濟學家表示，南加州的低收入群體在疫情期間遭到更嚴重的經濟衝擊。而南加州高昂的生活成本，尤其是住房成本，更讓南加居民在疫情期間的生活雪上加霜。在這種情況下，南加各縣將面臨一個緩慢而漫長的經濟恢復時期。

SCAG預測2020年南加六縣將失去178萬個工作。其中受創最嚴重的將是娛樂休閒業和信息產業。此外，南加的住房成本也在8月和9月間上升2.6%。而南加失去的大量低薪工作，又增加了低收入群體的經濟負擔。

對於洛杉磯縣的經濟狀況，應用經濟學院（Institute for Applied Economics）院長席德維克（Shanon Sedgwick）表示，洛縣的旅遊業可能需要數年時間，才能恢復到疫情前的狀況。而在內陸帝國（Inland Empire），其旅遊業也同樣是遭受衝擊最嚴重的產業。

在橙縣，娛樂休閒業是受衝擊最嚴重的產業。當地餐館和酒店業都承受了嚴重的經濟損失，而迪士尼樂園也自1955年開業來首次出現長期閉園情況。不過歸功於多元化的經濟結構，橙縣的勞工市場和消費者信心，正處於恢復階段。

同時，由於缺少聯邦的經濟刺激補助，帝王縣（Imperial County）除了要喪失更多的就業機會外，也要經歷更加漫長的經濟恢復階段。

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