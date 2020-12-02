加州監獄2.1萬犯人 詐領4億失業救濟金

加州監獄囚犯詐領失業救濟金，總額竟超過4億元。（美聯社）

加州 失業救濟金詐領案越演越烈。加州州長任命的專責團隊調查發現，高達4億元的請領者，竟然是2.1萬名正在監獄 服刑的犯人，其中還包括多個惡名昭彰的死囚。加州議會要求舉行聽證，釐清如此荒唐的狀況為何發生；州長紐森則稱「令人吃驚」，州府上周成立的專責團隊將繼續調查，揪出濫用公帑的不當行為。

基於聯邦疫情失業救助（PUA）發放的補助，是透過加州就業發展局（EDD），發給申請者存有款項的簽帳卡。但由於各地陸續傳出冒領、詐騙案件，州長紐森在9月下令，加強失業救助請領的資格審查後，PUA申請件數已經明顯減少，並有8000萬元已經凍結、1萬件申請案遭到駁回。

聖馬刁縣立監獄8月爆出囚犯請領失業補助後，聯邦與加州檢察官檢方就已經展開調查。但截至上周為止，僅發現1.4億元的不當申請，但最新數據竟三倍於此。先前的調查發現，EDD收到的申請案中，竟然包括聖昆丁州立監獄的死囚彼德森（Scott Peterson），他殺害妻子與未出世的孩子，以及史戴納（Cary Stayner），他在1999年時於優勝美地殺害四名女子。

加州參議員尼爾森（Jim Nielsen）11月30日要求召開公聽會，以釐清為何133名死囚會在請領名單上。尼爾森強調，加州還有成千上萬失業者亟待EDD援助，但是卻有如此高的補助發給重刑犯，「簡直荒唐」（absolute outrage）。眾議員邱信福（David Chiu）表示，當他選區選民因為一個錯字而被EDD百般刁難之際，死囚卻能輕易拿到救濟，太不公平（egregious）。

洛杉磯時報報導，州長任命的團隊將會釐清，為何會有如此多的失業補助申請來自囚犯，其中有多少來自出獄牢友代替囚犯申請，或是詐騙集團 假冒囚犯身分請領。加州州長緊急服務處（Cal OES）發言人佛格森（Brian Ferguson）也表示，團隊也將調查，EDD或加州懲教及懲教局的人員涉否涉及詐騙案。但EDD官員表示，目前沒有發現內部舞弊跡象。