新媒體孵化教室 線上教影音創作

新媒體孵化教室導師郭俊良。（南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華文化中心與美亞文化聯盟合作推出新媒體孵化教室，邀請南加州 資深媒體人郭俊良、關曉芬、姚志剛、陳青及林慧懿擔任導師，自12月1日起，以12周的線上課程，訓練首批結合新媒體思維與中華文化素材的影音創作者。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭表示，新冠肺炎疫情期間，文化中心進行多項整修計畫，並完成設立媒體實驗室（Media Lab）的工程，在南海岸中華文化協會理事郭俊良主導下，推出媒體實驗室的第一項課程，邀請南加 州資深媒體人林慧懿、關曉芬、陳青及姚志剛擔任線上導師，傳承實務經驗。

中華文化協會理事郭俊良指出，文化中心媒體實驗室現有一間攝影棚、一間副控室，推出培養新媒體創作者系列課程，製作宏揚中華文化的獨特內容，讓各族裔人士透過新媒體認識及了解中華文化。他也期待媒體實驗室能培育出具有創意的華裔人才，成為海外傳播中華文化的種子。

新媒體孵化教室由專業講師王禹霄及高睿希授課，內容包括手機拍攝取景技巧、運用個人見解創作新思維作品、如何善用後製軟件剪輯微電影 。學生將提出拍攝微電影（Short Film）的企畫案，並由導師指導，優秀成品可獲推薦參加明年的爾灣多元文化影展（2021 Irvine Multicultural Film Festival）。有興趣報名參加者可連絡[email protected]。