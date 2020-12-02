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疫期出行 短途自駕遊夯

記者王若然／洛杉磯報導
戶外騎車。（Florence提供）
戶外騎車。（Florence提供）

疫情下的感恩節假期，多數人的旅行計畫被迫中斷。然而也有不少華人選擇短途自駕遊，一路上走走停停看風景，舒緩了疫情期間宅在家的苦悶心情，也比長途搭乘公共交通工具旅行安全許多。

南加州居民林小姐利用感恩節假期與男友自駕去賭城（Las Vegas）遊玩。因為疫情期間林小姐的工作繁忙，所以要利用感恩節放鬆一下。但疫情之下不想搭飛機走太遠，於是選擇了半天車程的賭城。

林小姐說，這個感恩節假期的賭城遊客，明顯比以往少很多。賭場還在營業，賭桌上設有隔板。她說，自己主要是吃飯和逛街。有的餐廳需要提前預約才可入內，嚴格限制人數。商場內也限制人數，黑五期間打折力度一般，與洛杉磯商家差不多。現時賭城的酒店相當便宜，隨時可以訂到，是個不錯的短途旅行選擇。

林小姐說，回程途中順便「打卡」了網紅景點Seven Magic Mountain，那裡有七座巨型石頭壘起來的石柱，每塊石頭都被塗上了不同的顏色，與廣闊深沉的山脈背景形成強烈碰撞和對比，很是美麗。她說，這個景點距離賭城只有約半小時車程，去賭城遊玩的朋友可以順道去看一看。

南加州居民Florence也在這個感恩節假期，與女兒女婿和兩個外孫自駕去聖地牙哥短途遊。第一站先去橙縣的聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano），參觀有240多年歷史的San Juan Capistrano Mission。接著一路向南，來到聖地牙哥欣賞楓葉，一家人參觀了歷史遺跡，帶狗狗去沙灘玩水，戶外騎車等。

Florence說，因為女兒和女婿都是醫師，之前在聖地牙哥實習過一段時間，她以前也經常來聖地牙哥，所以一家人對這裡很有感情。

Florence說，途中的景點遊客不算多，大家帶著口罩，保持社交距離。她說，主要是想讓孩子們在疫情期間不要老關在家裡，多出來接觸大自然，放鬆心情。雖然戴口罩但也可以享受戶外活動的樂趣。選擇自駕短途旅行，既安全又可以放鬆心情。而且這次因為女兒和女婿的醫師朋友提供免費住處，後面就是沙灘，十分愜意。

網紅景點Seven Magic Mountain。（林小姐提供）
網紅景點Seven Magic Mountain。（林小姐提供）
有240多年歷史的San Juan Capistrano Mission。（Fl...
有240多年歷史的San Juan Capistrano Mission。（Florence提供）
Florence和外孫。（Florence提供）
Florence和外孫。（Florence提供）
帶著寵物到沙灘玩。（Florence提供）
帶著寵物到沙灘玩。（Florence提供）

賭城 疫情 聖地牙哥

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