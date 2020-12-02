駐洛經文處網路預約便捷 僑胞首日體驗喊讚

南加僑胞首次到場體驗網路預約後的流程，程序操作流暢便捷又安全。（記者謝雨珊／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處日前推出外館首套「領務網路預約及登錄查詢系統」新型態服務，也在官網上新增熱搜快捷鍵。第一波網路預約的僑胞1日首次到場體驗「現場申請」的流程，程序操作流暢便捷又安全，南加 僑胞讚揚「充分感受到經文處服務僑胞的誠意」。

影音來源：記者謝雨珊

考量到疫情 關係、僑胞需求、以及工作效率，駐洛經文處勇敢邁出中華民國外館第一步，官民合作製作出全新一套「領務網路預約及登錄查詢系統」，整套系統構想花費數月。據了解，系統上線不到一天，已有100多組預約完成，兩周預約時段全滿。

民眾抵達經文處一樓報到區排隊完成報到手續。（記者謝雨珊／攝影）

搶在第一批預約的侯太太，按照線上指示抵達經文處一樓報到區，排隊完成報到手續。「系統非常便利也很快速，過程十分順暢，充分感受到海外經文處服務僑胞的誠意。」在經文處辦過多次文件的侯太太表示，領務工作人員在第一線其實很辛苦，尤其在疫情期間還得協助僑胞處理事務，呼籲大家多多體諒並給予支持。在現場辦理首次護照的一對夫妻也認為，經文處的新系統架構完善，預約過程相當順利，防疫措施也非常到位，體驗舒暢。

駐洛經文處考量到疫情關係、僑胞需求、以及工作效率，推出外館首套「領務網路預約及登錄查詢系統」新型態服務。（記者謝雨珊／攝影）

駐洛經文處處長黃敏境表示，經文處在疫情期間，對僑胞的服務不能減少。推出線上預約及查詢系統外，經文處按照數據整理出最多人詢問的話題，在官網上新增熱搜快捷鍵，僑胞不需再經過層層關卡找答案，只要點擊快捷鍵，相關資訊馬上擺在眼前，方便僑胞查詢。新增的快捷鍵包括，「授權書認證直達車」、「秋冬赴台旅客最新疫情防治資訊台」、「COVID-19疫情期間領悟資訊熱搜」、「領務網路預約及登陸查詢系統入口」、「首次申請護照快捷鍵」、「疫情期間赴台特別入境許可」、及「加州 州務卿認證」。

黃敏境強調，這次推出全新的一套線上系統，民眾可在登陸過程中，按照步驟備齊文件。此舉不光可減少經文處人員的工作量，也可減少僑胞在疫情期間「郵寄」過程的不方便。加州疫情升溫，經文處12月1日起，將要求同仁分兩班上班，讓僑胞感到心安，同仁安全也受保障，業務亦照樣進行。