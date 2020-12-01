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洛城新語／美股2021 漲跌或將逆邏輯

洛城新語

疫情肆虐的2020，美股走出漂亮「V」字型。身處「三人行，必有股民」年代，美股各項估值指標均處歷史最高地帶；隨著疫情逐漸褪去，貨幣政策收緊，美股2021或出現「無疫情不漲」的逆邏輯現象，難再現2020「美股閉眼買，別墅靠大海」的豪邁。

2020年美國用零利率與激進的財政政策雙管齊下，使美股得以在染疫、病亡數字蒸蒸日上的背景下高歌猛進。美聯儲全面「放水」，用貨幣對沖疫情造成的經濟放緩，雖然表面上維持經濟繁榮，但眾所周知，過度「放水」是毒藥。

隨著疫情過去，經濟活動恢復正常，通貨膨脹會很快回到2%以上，美聯儲將開始回收流動性。再加上疫情期間的激進財政刺激政策陸續退出，美股在疫情最糟糕時期，屢屢大漲；疫情過後，卻裹足不前的現象，雖然聽起來與常規邏輯相悖，但確有出現可能。

反映股票價格昂貴還是便宜的市盈率（PE），目前處於歷史最高位，也是較大隱患。例如標普500指數的平均市盈率達34.6，是歷史上99.94%的時間裡都沒有達到過的高估值。換句話說，假設標普有1萬個交易日，其中只有六個交易日的估值比當前昂貴。投資是低買高賣，處在歷史最貴時期的美股，隨時面臨著殺估值的風險。

另一個衡量估值高低的指標市淨率（PB），由股價除以美股淨資產計算而得，反應要買公司的淨資產，需要幾倍的錢。標普500當前的市淨率為3.8倍，用通俗話講，購買這505只績優股，加權平均要花3.8倍的錢才能買下他們的淨資產。股票已然漲到很貴的位置，回調壓力在所難免。

2021也有利好消息值得期待，使股市的泡沫不至於立即被戳破。與川普堅持的貿易保護主義不同，白登對全球化的態度較為積極。減少與中國及歐洲等地的貿易摩擦，對美股是較大利好；君不見那斯達克權重股，或多或少都與這些經濟體有聯繫。

白登已提名葉倫為財政部長。葉倫作為鴿派，在擔任聯準會主席前，就曾積極主張量化寬鬆政策；擔任主席後，更是一再延緩加息。而且還屢次表示，財政赤字與通貨膨脹沒有必然聯繫。以她的過往作風與經歷，2021就算難再重現2020這樣賺大錢的機會，也不至於「四根陽線，施主再見」。

正所謂「證券真是好，其他行業比不了；牛市掙錢多，熊市下班早」；2021儘管可能出現大盤難測的逆邏輯現象，仍可考慮「人生自古誰無股，留取資金等底部」。

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