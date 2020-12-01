救租戶 洛杉磯市議員促用4600萬元新冠救助金購華埠公寓樓

位於洛杉磯華埠636 N. Hill Pl.的山景園(Hillside Villa Apartments)公寓。(Google Map)

洛杉磯 時報報導，洛杉磯市議員塞迪奧（Gil Cedillo）敦促該市動用4600萬元的聯邦新冠肺炎 救助資金，在華埠購買山景園(Hillside Villa)公寓大樓，稱此舉將使數十名租戶免於急劇上漲的租金 。

塞迪奧提出用聯邦「新冠肺炎援助經濟安全法」（Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act，CARES）資金，購買擁有124單位的山景園公寓，因業主正計畫大幅增加租金。他說，這樣的舉動，能將健康和擁有住房危機的房客留在家中。

然而，目前洛市仍存在巨大障礙，因該市新冠肺炎救助資金正迅速耗盡。城市需在12月30日前，動用所有CARES法案資金，這對於複雜的房地產交易來說，都是緊迫的時間表。

市長賈西提（Eric Garcetti）和市議會，已將在該市收到的6億9400萬元的CARES法案資金，分配給無家可歸住房，房租減免和援助水電費等措施。財務分析師Rich Llewellyn說，目前該經費約剩3170萬元。

該建築物業主Thomas Botz說，他對出售不感興趣，增加該市必須就購買走法律一途的可能性。

塞迪奧一直努力用政府徵用權（eminent domain）方式收購物業，政府機構用此方式要求物業擁有人出售房產，以便可建造學校、消防局和其他公共設施。

專精該領域的洛杉磯律師Kevin Brogan說，在12月30日前，城市很難採取必要的法律步驟簽發支票。要使用政府徵用權購買物業，城市需出價並提出該市評估摘要。市政官員還需針對是否需購買該物業進行聽證會，這需提前15天公告。「通常，城市檢察官需幾個月時間，才能以最快速度進行。」

塞迪奧說，他計畫提出緊急行動把錢設定，並正式向Botz出價，「我們必須迅速花錢。」

在此期間，Hillside Villa居民和租戶仍處於未知中。

與丈夫和四個家庭成員住在兩房單位的Rene Alexzander說，他的租金每月1400元，明年2月分將漲至2500元。原本擔任餐館服務生的他如今失業，「我們家庭無法承受這種增長。」

塞迪奧自1月分開始推動城市用政府徵用權收購Hillside Ville。支持的激進者表示，預計該建築將耗資1500萬元。然房屋官員9月分進行評估，該建築估值約4600萬元，Botz稱該估計不準確，但拒絕提供更多細節。