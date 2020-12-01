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洛縣反仇恨犯罪周 關心針對亞裔歧視

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣最新仇恨犯罪報告圖。其中以新冠疫情為由而針對亞裔的仇恨犯罪數月來急劇上升，引起社會關注。（洛杉磯縣人際關係委員會）
洛杉磯縣最新仇恨犯罪報告圖。其中以新冠疫情為由而針對亞裔的仇恨犯罪數月來急劇上升，引起社會關注。（洛杉磯縣人際關係委員會）

洛杉磯vs仇恨聯盟 （LA vs. Hate Coalition）、洛杉磯縣勞工發展局、長輩與社區服務局 (WDACS) 和洛杉磯縣人際關係委員會，30日聯合發起2020「洛杉磯聯合反對仇恨犯罪周（L.A. County United Against Hate Week）」行動，呼籲聯合遏制仇恨犯罪，尤其新冠疫情以來，針對亞裔的歧視和仇恨犯罪。」

洛縣最新的仇恨犯罪報告顯示，2019年洛縣共接報524起仇恨犯罪案件，雖然與前一年的523起幾無變化，但與2013年30年來最低的數字相比，卻激增36%。其間針對非裔和西裔的仇恨犯罪較大幅度下降，針對亞裔的仇恨犯罪卻上升32%，針對中東裔激增142%。值得注意的是，新一輪的仇恨犯罪中，暴力成分上升，帶有暴力攻擊的仇恨犯罪，從2018年61%上升到2019年的65%。

洛縣人際關係委員會發佈的仇恨犯罪報告顯示，從今年3月新冠疫情以來，全國接報針對疫情而以亞裔作爲歧視和攻擊對象的仇恨犯罪案多達1900起，其中加州僅在3月19日至5月13日不到兩個月内，針對亞裔的仇恨犯罪案件近900起。

倡導單位呼籲民眾在30日起至12月6日的聯合反對仇恨犯罪周中，利用包括社區建築宣傳畫、社群媒體和教育資源等形式，提起全社會對仇恨犯罪的關注、防範與抵制，鼓勵民眾和受害人積極舉辦仇恨犯罪，可以通過電子郵件向LAvsHate.org報告，也可致電211匿名舉報。

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