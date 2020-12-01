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結合山火天氣 聖塔安那強風來襲

編譯組／綜合報導

加州本周將出現聖塔安那風，結合乾燥、低溼度山火天氣，30日晚上開始至12月3日、4日（周四、五）達最高峰，部分地區可能出現每小時60哩強風。

國家氣象局也預估，未來七日也將不會下雨。通常洛杉磯市中心10月1日至12月雨量為1.65吋。今年該地區同時間雨量僅0.11吋。

國家氣象局氣象學家David Sweet說，自30日晚間開始，內華達州的高壓和南加州海岸的低壓刺激下，北風將出現在聖塔芭芭拉縣，12月1日晚上這些風轉移至東北，2日聖塔安那風將抵達，下午逐漸增強，3、4日達最高峰。隨著強風來臨，紅旗警告也將發布。

預計到本周末，洛縣與范杜拉縣山區的風速，將達每小時65哩。山谷地區，包括聖蓋博和聖費南度山區，可能出現每小時60哩陣風，沿海地區每小時45哩，好萊塢山與周邊地區的風速，也可望達每小時40哩。

Sweet說，陣風加上個位數的低溼度與幾乎無降水的情況，恐加劇山火危險。國家氣象局在推文中警告，「任何火花都可能炸毀大面積土地，造成破壞性野火」，敦促居民在高風險地區做好準備。

感恩節當晚，超過8000戶南加州愛迪生用戶關閉電源，因大風導致野火風險升高。

聖塔安那強風季節，自11月到1月，因此此時出現強風並不罕見，但官員警告，因降雨量遠遠低於正常，加劇山火擔憂。11月加州東北部與內華達邊界便發生兩場類似情況的大火，造成一名婦女死亡。

加州 南加 山火

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