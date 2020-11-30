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等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

收費3萬至9萬 南加月子中心糾紛多

記者楊青／洛杉磯報導

2015年夏天，聯邦調查局、聯邦海關和邊境保護局、國稅局等十多個聯邦和地方執法機構，聯合對羅蘭岡、爾灣和庫卡蒙加牧場等地的華資月子中心突襲行動，使當時正如火如荼的南加華資月子中心，一夜之間一落千丈。

這場號稱美國聯邦政府歷史上最大的非法國際月子中心刑事犯罪調查與起訴案，最終以華人經營者被捕，分別被控共謀、簽證欺詐和洗錢，20名涉案人員被檢控而告終。本案目前仍有16名被告在逃。執法部門表示，在突襲行動之前，已對華人社區非法國際月子中心進行長達四年跟蹤調查。

這是美國司法部門首次對以欺詐手段協助來美生產的機構，提出刑事犯罪起訴，其中大部分的案子涉嫌向來自中國的孕婦來美生產提供幫助，同時導致一些孕婦在美國觸犯法律。

南加州華人月子中心在該場突襲之前的短短幾年如雨後春筍，民眾當時只看到華人孕婦成群結隊出現在社區和商業場所，華人婦產診所人滿爲患，產科醫師忙得不亦樂乎。但直到2015年的突襲行動之後，華人月子中心的神秘面紗才逐漸解開。

要求保留姓名的資深業者表示，早期洛杉磯的月子中心只有十家，大都是台灣僑民經營，規模不大，通常是將家中或租來的空房，招三、五個孕婦住下，低調經營。每位孕婦費用每月也只是3000元至6000元，偶爾一個月一人能有8000元，就笑歪了。

在美國開放十年簽證之後，一些曾在美國生孩子的人開始從大陸引進孕婦，並和南加本地人合作，大陸人開設的月子中心短時間内遍地開花。那幾年，從中國主要城市來美的航班每次都有十多位孕婦，相當正常。來美生孩子不用掩蓋，非常流行。同時，月子中心收費也愈來愈高，3萬元成了最低起價，鼎盛時三個月的待產加一個月的生產，要價高達6萬至7萬元，甚至7至9萬元，一些月子中心每年的業績高達700至800萬元。

正因爲收費高，一些孕婦也對月子中心的性價比提出質疑，引起許多糾紛。來自五湖四海的孕婦和他們的家屬，幾個月在月子中心同住一個屋簷下，人多問題也多。

資深業者表示，羅蘭岡一個月子中心就曾發生來自台灣的孕婦，生產後患產後憂鬱症，先生卻因沒有察覺堅持去拉斯維加斯賭錢，結果太太在月子中心住處的衣櫥上吊自殺悲劇；一家華人租用阿罕布拉市一家酒店的月子中心，也發生月嫂因照顧的孩子過多，半夜慌亂中不慎將剛出生的嬰兒掉落地上，導致孩子頭骨摔裂的悲劇。

華人 美國 南加

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