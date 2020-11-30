收費3萬至9萬 南加月子中心糾紛多

2015年夏天，聯邦調查局、聯邦海關和邊境保護局、國稅局等十多個聯邦和地方執法機構，聯合對羅蘭岡、爾灣和庫卡蒙加牧場等地的華資月子中心突襲行動，使當時正如火如荼的南加 華資月子中心，一夜之間一落千丈。

這場號稱美國 聯邦政府歷史上最大的非法國際月子中心刑事犯罪調查與起訴案，最終以華人 經營者被捕，分別被控共謀、簽證欺詐和洗錢，20名涉案人員被檢控而告終。本案目前仍有16名被告在逃。執法部門表示，在突襲行動之前，已對華人社區非法國際月子中心進行長達四年跟蹤調查。

這是美國司法部門首次對以欺詐手段協助來美生產的機構，提出刑事犯罪起訴，其中大部分的案子涉嫌向來自中國的孕婦來美生產提供幫助，同時導致一些孕婦在美國觸犯法律。

南加州華人月子中心在該場突襲之前的短短幾年如雨後春筍，民眾當時只看到華人孕婦成群結隊出現在社區和商業場所，華人婦產診所人滿爲患，產科醫師忙得不亦樂乎。但直到2015年的突襲行動之後，華人月子中心的神秘面紗才逐漸解開。

要求保留姓名的資深業者表示，早期洛杉磯的月子中心只有十家，大都是台灣僑民經營，規模不大，通常是將家中或租來的空房，招三、五個孕婦住下，低調經營。每位孕婦費用每月也只是3000元至6000元，偶爾一個月一人能有8000元，就笑歪了。

在美國開放十年簽證之後，一些曾在美國生孩子的人開始從大陸引進孕婦，並和南加本地人合作，大陸人開設的月子中心短時間内遍地開花。那幾年，從中國主要城市來美的航班每次都有十多位孕婦，相當正常。來美生孩子不用掩蓋，非常流行。同時，月子中心收費也愈來愈高，3萬元成了最低起價，鼎盛時三個月的待產加一個月的生產，要價高達6萬至7萬元，甚至7至9萬元，一些月子中心每年的業績高達700至800萬元。

正因爲收費高，一些孕婦也對月子中心的性價比提出質疑，引起許多糾紛。來自五湖四海的孕婦和他們的家屬，幾個月在月子中心同住一個屋簷下，人多問題也多。

資深業者表示，羅蘭岡一個月子中心就曾發生來自台灣的孕婦，生產後患產後憂鬱症，先生卻因沒有察覺堅持去拉斯維加斯賭錢，結果太太在月子中心住處的衣櫥上吊自殺悲劇；一家華人租用阿罕布拉市一家酒店的月子中心，也發生月嫂因照顧的孩子過多，半夜慌亂中不慎將剛出生的嬰兒掉落地上，導致孩子頭骨摔裂的悲劇。