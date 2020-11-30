南加月子中心業者吐苦水：最怕半夜月嫂來電

南加 華人月子中心興起之初，即與來自台灣的知名月子餐品牌合作、高峰期同時供應南加州 十數家月子中心餐點的供應月子餐，賺到第一桶金後又轉戰月子中心，一度計畫與人合作租下Holiday Inn100多間房子辦成大型連鎖月子酒店的B先生，兩年前痛下決心退出江湖。南加州月子中心行業十多年的興衰見證，冷暖在心頭。

「這一行太辛苦，提心吊膽的事情太多」，B先生表示，孕婦和月嫂吵架、孕婦和孕婦吵架，有時因爲看電視都會吵得一塌糊塗，鄰居投訴，警察上門，都是業主的事，「我平常最怕月嫂半夜打電話，不是奶粉沒了就是嬰兒嗆奶，更怕事情大到要打911驚動外界，反正電話一響，都不是什麽好事」。

B先生表示，美國並沒有那條規定不讓外國人來生孩子，但關鍵是這麽多孕婦住在一起大家，都知道是走法律灰色地帶。由於很多月子中心設在社區，無法向餐館或旅館一樣名正言順購買保險，一旦出事，營利全部吃回去，辛苦付諸東流。

「法律糾紛和社會輿論壓力是一方面，現在簽證也很不容易」，爾灣一位要求保留姓名的月子中心業者表示，她從六年前開始做月子中心，正好是政府突襲的前夕，之後月子中心這行很快蕭條下來。近年中美關係惡化，很多人簽證過不了，後來很多人根本就不想惹麻煩，乾脆不來了。這兩年她的客人減少八成左右，今年從新冠疫情 開始至今，她沒有一個客人，原來預定的一些客人因無法成行，還要求退款。

亞凱迪亞市購物中心一位售貨員表示，疫情發生前的一年半，她看到兩人以上一起前來購物的華人孕婦，不超過五次。

不過也有月子中心業者表示，外國人來美生產並不違法，而且還是有利潤可賺，所以還是可以做，這行沒有消失，只是和前些年大不同，從高調重新變得低調，不再像之前那樣大張旗鼓。客人似乎也聰明多了，很多孕婦自己通過網路聯繫民宿，或通過本地朋友介紹醫師和醫院等等。總之無論是孕婦和業者，都不願意將自己和「月子中心」掛上鉤。