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白登建制派回歸 情報圈女力當家

孫靖洋
候任的國家情報總監海恩斯，是很特別的女性情報首長，學經歷充滿了反差與驚奇。（美國聯邦政府檔案照）
候任的國家情報總監海恩斯，是很特別的女性情報首長，學經歷充滿了反差與驚奇。（美國聯邦政府檔案照）

美國總統當選人白登已陸續宣布內閣人選，特點是建制派行政官僚回歸，沒有太強的自由派色彩，尤其受到矚目的是國家安全團隊與情報圈，未來將由女力當家，再加上副總統當選人賀錦麗，女性在白登政府扮演極重要的角色。

川普在2016年上任時，內閣人選有強烈的保守派色彩，同時有一批退役軍事將領入閣，與近年歷任總統非常不一樣。川普後來與多位不夠配合他行事作風的閣員翻臉，開除他們之外還要踹上兩腳，以消心頭之恨，數位軍人背景的部長級官員也因種種原因退出川普政府。取而代之的是更極端保守派或肯聽川普話的人馬進駐內閣，導致川普政府外交與國家安全政策與成效，受到相當阻礙。

白登計畫任命的高級官員，多半是行政官僚出身，具有多年政府公職或律師資歷，與過去歷屆政府的傳統口味比較接近。但更重要的是，白登已預見，未來聯邦參議院很可能由共和黨人取得微弱多數。在喬治亞州重選兩席聯邦參議員後，對民主黨最好的結果也只是50比50票。所以要經過參院同意的內閣人選，如果選擇與聯邦參議員桑德斯、華倫接近的極左派人馬，那是自討苦吃，也不符合白登的溫和派立場。

再者，這次川普落敗，不完全是選民有多麼支持白登，而是那些「討厭川普更甚於討厭白登」的選民，把白登送進白宮。白登必須顧及7392萬張投給川普的選民，以及參院的政治現實，所以選擇建制派回歸，是相當明智的選擇。

在這些建制派官員中，國防部長熱門人選佛洛諾伊(Michele Flournoy)、國家情報總監海恩斯(Avril Haines)都是女性，如果再加上有可能留任的中央情報局長哈斯柏(Gina Haspel)，國安團隊幾乎都由女性當家，與過去歷任政府國安情報圈子的陽剛氣息大異其趣。候任的國家情報總監海恩斯，是其中最特別的一位女性情報首長，學經歷充滿了反差與驚奇。

不像中情局長哈斯柏，是職業情報官出身，海恩斯高中畢業後到日本學習了一整年的柔道，然後回美國芝加哥大學攻讀理論物理學，大學期間她在一家修車廠當引擎技工貼補學費，並利用假期到飛行學校學開小飛機。她取得物理學位後一度在約翰霍普金斯大學攻讀博士，但後來退學在巴爾的摩開了一家書店咖啡館，主持過許多藝文活動。

海恩斯數年後重返學校，轉換跑道在喬治城大學取得法學博士，先為聯邦上訴法官擔任書記官，再進入國務院、參院外交委員會擔任法律顧問，2010年升任白宮副法律顧問，2013年被歐巴任命為中情局首席副局長，兩年後轉任歐巴馬的副國安顧問。

如果獲得參院通過，海恩斯未來將領導包括中情局在內的16個美國情報安全機關，責任重大。檢視51歲海恩斯的生涯，從物理學者到律師，從俢車工到飛行員，從書記官到情報頭子，堪稱「斜槓人生」代表作，十分精采。

白登 川普 參院

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