仇恨犯罪！橙縣6佛寺遭破壞 警方鎖定2嫌

南加州橙縣 小西貢近日連續有六座佛教寺院遭破壞毀損，警方調查追捕至少兩名嫌犯，警方初步判定，這些案件與仇恨犯罪 有關。

新任聖塔安那市議員的Thai Viet Phan從小就去的寺院Huong Tich Temple，11月22日遭人破壞，這是自上個月起，該地區遭受破壞的第六座佛寺。

洛杉磯時報報導，兩名嫌犯進入佛寺，在15座石佛和菩薩像上噴黑漆，字母從上自下為「耶穌」。警方從監視器上發現嫌犯為兩名女性，戴著口罩，手持罐頭噴漆，身穿黑色衣服，一個穿著愛國隊的藍色夾克與藍色小帽，另一人身穿黑色。

Phan在28日，於西敏市外舉行的記者會上表示，「這是不可侵犯的蓄意破壞。」Phan自小在該寺院成長，在該寺院就讀周日學校，近期當選該市首位越南裔市議員。

除Huong Tich寺廟外，警方指出，園林市另外有三座廟宇、西敏寺兩座廟宇也遭黑色噴漆破壞。

據悉，2018年發生過類似破壞事件，在聖塔安那五座寺廟、園林市兩座，一名婦女被捕。三個城市的警方已著手調查，但警方不認為較早的事件，和此次的仇恨犯罪有關。

警員Gil Hermandez說，聖塔安那警方已在城市的寺廟加強巡邏，與鄰近警局交流證據。

西敏市Dieu Ngu Temple寺廟表示，「財產損失不是我們困擾的最大問題，仇恨犯罪在社區的宗教信仰產生負面影響。」

近期發布橙縣2019年仇恨犯罪報告顯示，該地區仇恨犯罪較前一年增長24%，連續五年增加。隨著針對亞裔流行病抵制的行為持續，官員擔心仇恨犯罪數量將持續增加。

園林市議員Diedra Nguyen擔心，仇恨犯罪給她的社區帶來信號，看到平時尊敬的場所遭受數千元損失，她感到傷心。