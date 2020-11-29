違防疫規定 巴市關停5餐廳

巴沙迪那市是洛縣唯一可以戶外用餐的城市。（巴沙迪那市政府推特）

巴沙迪那市（pasadena）政府28日宣布暫時關停五間餐館，原因是在營業過程中有違反衛生局防疫 準則的行為。這些餐館在被關停前都曾接到警告，但仍未遵守相關規定，市府將於12月1日公布違規餐館名單。

在洛杉磯 縣衛生局下令暫停戶外用餐至12月中旬後，巴沙迪那市議會仍決定維持戶外用餐，使之成為洛縣 唯一可以戶外用餐的城市。不過巴沙迪那市府有專門的巡視組，以確保各餐館遵守衛生局的防疫準則。

巴沙迪那市政府發言人Lisa Derderian表示，截至28日，共有五間餐館因違規被暫時關停，違規項目包括僱員沒有在口罩外加戴面罩、招待（Host）與顧客間沒有安裝透明擋板、餐桌間距不足及餐館前有群聚現象等。

違規的餐館已被吊銷健康許可證（health permits），意味著他們在重新通過健康檢查前都不得營業。五家餐館的業主，將在30日參與市政府官員舉行的說明會（Hearing）。Derderian表示，這次關停影響較大，部分違規餐館的僱員達30至40人。因為事發突然，她無法提供被關停餐館的名號，不過詳細訊息將會在12月1日對外公布。