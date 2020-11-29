育兒反傳統 台灣移民楊極峰養出2棟梁

楊極峰育兒有獨特之道。（楊極峰提供）

華人在養育子女時，傳統上傾向於「萬般皆下品，唯有讀書高」的作風。然而南加台灣 新移民楊極峰在養育兩個兒子時，不走該傳統路線，反而強調鍜錬體魄，以及培養一個健康的終身嗜好。他這種別出心裁的教育 方式，一樣培養出表現傑出事業有成的孩子，他的長子現任聯邦檢察官河濱辦公室主管，次子洛杉磯加大畢業，服務於洛市交通局。

現任聯邦檢察官河濱辦公室主管的長子楊振威，提到父親在教育他們時自有獨特體系。楊極峰說，華人子弟在美國 生存應注重身體健康，意志堅強。而培養一個健康的終身愛好，對塑造子女品格十分重要。

楊極峰指出，他來自台灣，深知新移民在美國白手起家艱難，也了解教育的重要性。但他並非以單純說教方式教育二子讀書的重要性，而是在放假期間，帶兒子來他的工作場所做工。此舉一來是讓兒子們了解幸福生活來之不易，二是讓兒子們知曉是否認真讀書，雖是自己的選擇，但學有所成的人在未來要比得過且過的人，更能過上自己想過的生活。在這樣的教育方法下，他的兩個兒子很小就養成自主學習，胸懷志向的好品格。

在職業選擇上，楊極峰並未對兩個兒子的志向做太大干涉，但要求他們無論未來在做什麼工作，都應該以積極負責態度面對，不要計較一時一刻的得失。在這種教育方法下，他的兩個兒子都從所在行業的基礎職位安心做起，以認真負責態度獲得他人賞識，並在事業上都有所成就，超過許多起點比自己還要高的同齡人。

楊極峰指出，美國社會各類誘惑很多。許多人在年輕時都會因一念之差，染上不良嗜好。在這種情況下，父母應幫助子女養成一個健康的終身嗜好，幫助他們學會有質量的享受自己的閒暇時間。作為登山愛好者，楊極峰在兒子童年時便帶他們去遠足和登山。雖然二子一開始對戶外活動並不熱衷，但隨著年齡增長，戶外運動成為他們生活中不可缺少的一部分。

楊極峰表示雖然自己熱愛音樂，但卻沒有鼓勵二子去學習鋼琴和小提琴的「軟愛好」。他認為相比美國的其它族裔，亞裔在體格上存在劣勢，因此亞裔應該更著重要求子弟要強健身體，才能在美國社會獲得尊重。在這種情況下，他在尊重二子個人意願下，培養二子在爬山、遠足和射擊等更為陽剛的業餘愛好，為二個兒子堅韌不拔的性格打下基礎。

楊極峰說，雖然愛好對青少年的成長十分重要，但如果強行向子女灌輸家長為他們選擇的「愛好」，最後反而會適得其反。因此在幫助子女養成健康愛好時，應該以子女對該愛好的興趣為核心。如果子女對某一項家長認可的愛好並不上心，也沒有必要強求。而對子女喜好的健康愛好，家長也應給予足夠的尊重和支持。