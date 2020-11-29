我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

育兒反傳統 台灣移民楊極峰養出2棟梁

記者鄭敖天/洛杉磯報導
楊極峰育兒有獨特之道。（楊極峰提供）
楊極峰育兒有獨特之道。（楊極峰提供）

華人在養育子女時，傳統上傾向於「萬般皆下品，唯有讀書高」的作風。然而南加台灣新移民楊極峰在養育兩個兒子時，不走該傳統路線，反而強調鍜錬體魄，以及培養一個健康的終身嗜好。他這種別出心裁的教育方式，一樣培養出表現傑出事業有成的孩子，他的長子現任聯邦檢察官河濱辦公室主管，次子洛杉磯加大畢業，服務於洛市交通局。

現任聯邦檢察官河濱辦公室主管的長子楊振威，提到父親在教育他們時自有獨特體系。楊極峰說，華人子弟在美國生存應注重身體健康，意志堅強。而培養一個健康的終身愛好，對塑造子女品格十分重要。

楊極峰指出，他來自台灣，深知新移民在美國白手起家艱難，也了解教育的重要性。但他並非以單純說教方式教育二子讀書的重要性，而是在放假期間，帶兒子來他的工作場所做工。此舉一來是讓兒子們了解幸福生活來之不易，二是讓兒子們知曉是否認真讀書，雖是自己的選擇，但學有所成的人在未來要比得過且過的人，更能過上自己想過的生活。在這樣的教育方法下，他的兩個兒子很小就養成自主學習，胸懷志向的好品格。

在職業選擇上，楊極峰並未對兩個兒子的志向做太大干涉，但要求他們無論未來在做什麼工作，都應該以積極負責態度面對，不要計較一時一刻的得失。在這種教育方法下，他的兩個兒子都從所在行業的基礎職位安心做起，以認真負責態度獲得他人賞識，並在事業上都有所成就，超過許多起點比自己還要高的同齡人。

楊極峰指出，美國社會各類誘惑很多。許多人在年輕時都會因一念之差，染上不良嗜好。在這種情況下，父母應幫助子女養成一個健康的終身嗜好，幫助他們學會有質量的享受自己的閒暇時間。作為登山愛好者，楊極峰在兒子童年時便帶他們去遠足和登山。雖然二子一開始對戶外活動並不熱衷，但隨著年齡增長，戶外運動成為他們生活中不可缺少的一部分。

楊極峰表示雖然自己熱愛音樂，但卻沒有鼓勵二子去學習鋼琴和小提琴的「軟愛好」。他認為相比美國的其它族裔，亞裔在體格上存在劣勢，因此亞裔應該更著重要求子弟要強健身體，才能在美國社會獲得尊重。在這種情況下，他在尊重二子個人意願下，培養二子在爬山、遠足和射擊等更為陽剛的業餘愛好，為二個兒子堅韌不拔的性格打下基礎。

楊極峰說，雖然愛好對青少年的成長十分重要，但如果強行向子女灌輸家長為他們選擇的「愛好」，最後反而會適得其反。因此在幫助子女養成健康愛好時，應該以子女對該愛好的興趣為核心。如果子女對某一項家長認可的愛好並不上心，也沒有必要強求。而對子女喜好的健康愛好，家長也應給予足夠的尊重和支持。

聯邦檢察官河濱辦公室新上任華裔主管楊振威表示，父親在培養自己和弟弟時，很重視戶外...
聯邦檢察官河濱辦公室新上任華裔主管楊振威表示，父親在培養自己和弟弟時，很重視戶外運動和性格養成，讓自己和弟弟在成長過程中受益匪淺。（本報資料照）

教育 美國 台灣

上一則

因為疫情「黑五」不出門 實體店銷售雪上加霜

下一則

爭取權益 華人女性在政治運動更活躍

延伸閱讀

伊朗科學家遇刺 敏感時刻…美航母部署波灣

伊朗科學家遇刺 敏感時刻…美航母部署波灣
金融時報：HSBC考慮撤出美國消金市場

金融時報：HSBC考慮撤出美國消金市場
美確診破1300萬 CDC新研究：染疫者恐已經逾億

美確診破1300萬 CDC新研究：染疫者恐已經逾億
教堂襲擊案 聖荷西市長李卡多：刑事司法制度要改革

教堂襲擊案 聖荷西市長李卡多：刑事司法制度要改革
羅達倫談賀錦麗 多元文化背景將創造包容的美國

羅達倫談賀錦麗 多元文化背景將創造包容的美國

慶幸美國回來了！

慶幸美國回來了！

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？