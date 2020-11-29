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爭取權益 華人女性在政治運動更活躍

記者張宏／洛杉磯報導
近年各種反大麻和反16號提案的政治運動，華人女性都發揮主導和積極作用。（Susan郭提供）
近年各種反大麻和反16號提案的政治運動，華人女性都發揮主導和積極作用。（Susan郭提供）

加州近年在各種反大麻、反第16號平權措施提案的政治運動，華人女性都發揮主導積極作用。尤其媽媽群體在參與政治運動的華人女性中是主力。有一位超市收銀員一周工作六天，還不忘參與反第16號提案遊行。物流公司女老闆單槍匹馬勇闖遊民區插牌、貼標語。華人女性政治半邊天力量，甚至遠勝華人男性群體。

今年40多歲的Linda，在南加一家華人超市當收銀員，每周利用僅有的一天休息日，參與政治運動做義工。之前的反大麻法案和11月的反16號提案，她都出錢出力，雖然別人勸她收銀員收入微薄不要捐那麼多錢，但她說，作為母親，更關心自己的孩子未來生活的世界是什麼樣子。既然來到美國，就要參與美國政治、發出聲音，才能有機會被聽到，事實證明，她的行動是有意義的。

在機場附近開物流公司的Tina孫（化名）表示，她是南加反16號提案義工團隊的行動派。她具有超強的行動力，可以一個人開車到河濱縣，看哪裡好，就下車去插牌。有時去插牌還碰到遊民騷擾，但她基本上都自己解決，沒有和其他義工提起。

有一個媽媽義工的先生開醫師診所，不太支持她參與政治運動，所以每次她外出參加遊行，都和先生說是出去買菜，捐款也是拿現金，且每次金額都是1000多元起跳。

為什麼華人女性會成為政治運動主力？南加反16號提案義工代表Susan郭說，女性比較感性，對很多事物的認知比較敏感，社會責任感和正義感比較高，尤其媽媽群體對社會認知更加真實。男性相比之下，對情感表達意願比較弱，同時有養家餬口的生存壓力。

一些華人男性從中國來，對政治有先入為主觀念，不願意過多參與政治。但是女性尤其是母親，更加考慮自己的後代生活在什麼樣的社會，之前的反大麻法案和反16號提案多是女性表現積極。像她的義工團隊60%到70%都是女性。

Susan郭表示，女性參與政治有很多不容易的地方，比如有的女性義工因為忙著遊行，信用卡晚一點付就被罰款，家裡很多事情也顧不上，有人孩子並因管得少，差點被學校開除，還有人身邊男性不支持和不諒解。

近年各種反大麻和反16號提案的政治運動，華人女性都發揮主導和積極作用。（Susa...
近年各種反大麻和反16號提案的政治運動，華人女性都發揮主導和積極作用。（Susan郭提供）

華人超市 遊行 南加

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