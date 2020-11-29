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台健保廢短期停復保 僑民支持 如能實施可體現公平

記者陳開／洛杉磯報導
健保署長李伯璋日前證實，擬廢除短期停復保制，除籍復保繳錢、等待二選一。（台灣健保署臉書）
健保署長李伯璋日前證實，擬廢除短期停復保制，除籍復保繳錢、等待二選一。（台灣健保署臉書）

旅外者回台用健保爭議頻傳，台灣健保署長李伯璋日前證實，擬廢除短期停復保制，除籍復保繳錢、等待二選一。南加部分僑民表示支持，有僑領表示，台灣健保本就實惠，來美30餘年從未停繳。草擬的新規能體現公平，也能減少長年旅居海外者回台用健保遭有色眼鏡看待。

僑務諮詢委員鄭錫堃表示，如今的短期停復保制，的確讓台灣居民觀感不好。他此前回台灣時患感冒，去私人診所看病，工作人員聽說他旅居海外，態度立即有轉變。這使得他以後在台灣私人診所看病，都不願提及旅居美國的身分。

鄭錫堃在美國定居30多年以來，與妻子從未停繳過台灣健保的保費。他表示，有些小診所以為他出國期間停繳保費，回台期間才復交「貪小便宜」，因此有誤解。廢除短期停復保制，有助於體現公平，「既然選擇使用台灣的健保，就應該與台灣居民一樣持續繳納保費，而不是有需要時再繳」。

僑務諮詢委員楊賢怡也持相同看法，他表示，台灣健保費每月20到30美元，考慮到在美國見一次醫師，掛號費（co-pay）就要20美元，台灣健保真的很實惠。楊賢怡旅美多年從未停繳台灣健保。他說，廢除短期停復保制，可以不讓他人留下口實，能體現公平。他猜測，會反對新政的僑民，應該是「貪小便宜的人」。

台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯認為，健保署新政能使台灣人民不再小看海外僑胞，他持贊成觀點。吳兆峯同時指出，他從小出國後都沒有復籍，因此沒有使用過台灣健保。回台灣就醫都是自費，覺得價格很公道。

鄭錫堃與楊賢怡亦認為台灣的醫療服務很多方面比美國做的好。鄭錫堃舉例，在美國做一個常規的大腸鏡，有時要排隊等候數周之久，而在台灣基本當天就能安排。他們均認為，雖然用到的機會很少，但是願意一直繳納台灣健保的保費。

台灣健保署長李伯璋透露，未來新規打算全面取消停保規定，只要民眾在台灣有戶籍，即便要出國一段時間，仍須持續繳交健保費，不可停保。凡是出國超過兩年、被戶政機關除籍的民眾，無論出國多久，回台重新設籍後通通都要等待六個月才能重新加保，若想立即復保，就必須繳清出國期間所有保費，補繳保費以五年為上限。

台灣 健保 保費

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