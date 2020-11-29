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紅藍卡福利計畫 審慎變更

記者啟鉻／洛杉磯報導

美國的聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）基本上適用於年滿65歲者，滿65歲就有申請紅藍卡的資格。目前距離每年10月15日至12月7日紅藍卡開放與變更期限愈來愈近，華人保險經紀提醒紅藍卡持有者若有變更計畫，宜提前諮詢保險經紀或聽取相關的社區講座，詳細了解各項保險的優惠計畫，讓退休生活更便利、充實及快樂，無後顧之虞。

聯邦醫療保險也適用於年齡在65歲以下特定的殘疾者，以及任何年齡，但診斷患有末期腎病或肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）的人士。

華人保險經紀Eva提醒，部分紅藍卡持有者因為有福利內容變更要求，在10月15日至12月7日紅藍卡開放期間，經常有投保者申請變更福利優惠內容。對於HMO（Health Maintenance Organization）即最常見的計畫之一，規定必須先選擇一位家庭醫師，如有需要看專科醫師，需由家庭醫師開轉診單（Referral，但急診與婦產科可直接就診），轉診給網絡內的醫師。

HMO計畫投保者在開放期較容易變更計畫內容。而優先健保計畫( Preferred Provider Organization，簡稱PPO)，也是最常見的計畫之一，不用先選擇一位家庭醫師，可以直接找專科醫師看診，也就是不用經過家庭醫師轉診。並且網絡內外的醫師都可以看，但是如果找網絡外的醫師，自行負擔金額可能較高。這種計畫的保費也較高。該計畫投保者變更計畫僅限於生日當月，且不易被批准。所以不太建議該計畫投保者在開放期申請變更。

資深保險經紀朱先生表示，紅藍卡持有者是年滿65歲年長者，且隨著年齡增長及身體功能變化，都會考慮在紅藍卡開放期間，增添或取消一些福利內容，一些保險公司的福利也有變更。所以提醒紅藍卡持有者務必留意相關資訊，鼓勵參加紅藍卡福利變更的社區講座及說明會，或向自己的保險經紀了解更詳細資訊。

朱先生表示，一般來說，紅藍卡申請福利內容變化，比如牙齒、針灸、助聽器、眼睛等，有的保險公司提供優惠超乎紅藍卡持有者預想，還有的持有者認為自己身體好，不需要更多優惠內容，保險公司或可以退保費。也有提供年長者一個免費平安鈴，一旦發生危險，可按鈴報警，得到及時救助。平安鈴可以設定講中文，還有衛星定位。也有提供海外醫療緊急救助險，若在海外旅遊遇到危險入院治療，保險公司提供醫療費2萬5000元、5萬元，或無上限優惠醫療保險計畫。

朱先生說，除了上述各種福利優惠，紅藍卡持有者還可能獲得免費健身服務，提供持有者credit，用點數免費健身運動。目前利用電腦、智能手機、平板電腦，實時視頻醫師看診日益興起，保險公司也將此項服務作為福利計畫，提供給紅藍卡持有者。

聯邦醫療保險 紅藍卡 福利

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