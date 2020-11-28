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洛縣居家避疫三周 專家：「全套才有效」

記者啟鉻／洛杉磯報導

鑑於近期新冠肺炎感染者數量持續增加，洛杉磯縣公共衛生局27日發布為期三周居家避疫令，自30日開始實施。華裔社區人士多認為很有必要甚至應該更嚴格，才能有效避免病毒傳播。傳染病學專家黃重德認為，新居家避疫令應強化「全套」措施才會有成效。

羅蘭岡華人協會會長陳正治說，鑑於疫情吃緊洛縣應該再度實施居家避疫令。現在很多人對疫情危害過於大意，應該藉著居家避疫令進一步宣傳避疫衛生習慣。他認為，部分居民認為新冠肺炎病毒疫苗已經完成，大家可以大大鬆口氣了，實際是大錯特錯。因為疫苗是否真正有效果，還未從實施中得到證實。所以，人命關天，防護絕不可放鬆警覺。

服裝公司業者苗廣耀表示，與商家賺錢相比，還是人命最重要！所以實施新居家避疫令，雖然商家有損失，但是對於挽救大多數人生命還是值得。他認為，洛縣的居家避疫令還是不夠嚴格，應該更嚴格些才能避免病毒進一步傳播。

傳染病學專家黃重德說，雖然洛縣實施新居家避疫令，但不會比上一次效果更好。因為大家已經對疫情感到很疲憊了，難免麻痺大意，不注意遵守避疫規定。他說上次實施居家避疫令是擔心夏季來臨，病毒會廣泛傳播，但效果差強人意，洛縣感染者死者持續增多。而此次氣溫下降，居民多在家停留，也為病毒在家庭成員中傳播提供了機會。黃重德認為，新居家避疫令並沒有強化「全套」措施，避免病毒傳播。黃重德強調，在他觀察的新冠肺炎感染者中，20%是家庭成員內傳播的，所以家庭成員不注意社交距離，年輕人在外面將病毒帶到家中，居家避疫有了缺口，導致病毒進一步傳播！

居家避疫 洛縣 疫情

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