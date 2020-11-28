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華人張越創室內太極 可增強抗疫力

記者啟鉻／洛杉磯報導
張越在練習他首創的室內太極拳。（張越提供）
張越在練習他首創的室內太極拳。（張越提供）

新冠肺炎疫情仍在持續中，健身專家和醫師鼓勵民眾多鍛鍊身體，增強免疫力。華裔傳統健身功法研究學者張越，通過多年研究整理了一套室內太極功法，現已成書，在Amazon網上發售，或是鍛鍊身體的好方法之一。

太極拳講求中定、放鬆、心靜、慢動作，屬中國傳統武術。但一直以來，尚未有室內太極拳。來自中國濟南大學的體育教師張越，六年前以訪問學者身分與亞利桑納大學公共健康學院合作，研究推廣他首創的室內太極拳。

張越說，他是美國國家武術總會成員，主要從事武術教學和中國傳統健身功法研究，曾在國際武術比賽獲得陳氏太極拳、翻子拳、形意拳冠軍。

張越表示，他撰寫英文版「辦公室與居家太極拳」（Office and Home Tai Chi）是根據現代人生活工作特點整理，室內外均可練習健身功法。將太極運動與呼吸吐納結合，可望有效增強學習者的身體素質和免疫力。傳統太極拳雖然健身效果好，但動作較複雜，令學習者感覺有難度。室內太極拳包括舒筋練習與行氣太極兩部分，動作柔和安全、簡單易學，與華人熟悉的「八段錦」、「五禽戲」相比，健身功效更直觀，16歲以上人士均可習練。

目前張越已經返回中國，在各地推廣室內太極功法，他希望這套功法在美國讓更多民眾接受，在疫情期間強化體魄，足不出戶增強免疫力，在疫情中平安度過。

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