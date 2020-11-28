洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

在新冠肺炎檢測 站加班，並非洛杉磯 消防局唯一「加班發財」途徑，商業大樓的下班後檢查，也是消防人員「財源滾滾」原因之一。

洛杉磯時報專欄作家洛佩茲（Steve Lopez）報導，有消防員在新冠肺炎檢測站加班薪水達20萬元外，兩名消防安檢員（inspectors）將正常工資與加班費結合一起時，自2018年1月以來，他們的總薪資約為每人100萬元。

根據城市主計長Ron Galperin加班審計中，消防局在2018-2019年共計300萬小時加班，約1億9200萬元加班費，部分消防人員在新冠肺炎測試現場工作，一個月內賺取的收入，比一名教師收入高而挨批。

城市領導認檢測至關重要，聯邦緊急資金將償還大部分款項。

然而，這些都是納稅人的錢。洛佩茲調查指出，一個月內，一名消防隊長的加班費超過7萬元，他調查25名消防員紀錄，他們在3月至10月間，共拿到270萬元加班費，平均每人超過10萬元。

不僅如此，消防人員在進行商業建築安檢時，也得到大筆加班費。

當洛杉磯商業建築，大型公寓興建時，承包商和開發商需滿足一連串安檢，消防安檢員需出馬檢查各種消防安全系統。

但隨著大量建築計畫興起，累積大量安檢需求，消防安檢員超時工作。承包商可要求進行所謂「緊急」或「非工作時間」檢查，檢查人員定期輪班或周末出勤。

而這項服務的價格，非工作時間最低付款額為940元，因根據消防員工會與市府之間的備忘錄，非工作時間進行檢查的檢查人員，可獲保證四小時報酬，即使只需幾分鐘檢查。

目前該部門有13名消防安檢員，自2018年1月以來，其中一人僅加班就賺了60萬6775.99元，大部分來自下班後的檢查工作。在此期間，他每兩周平均加班148.8小時。總收入剛好超過百萬元。

另一人在同一時期內，獲得57萬8028元加班費，在不到三年的工作時間中，總收入為98萬5150元。

四小時的下班後檢查最低工資要求，令人難以置信，但消防員工會是洛杉磯最強大的政治力量之一，洛佩茲直言，「罪魁禍首是那些市政官員」。消防局一名官員私下直言「這的確是個腐敗的系統」，因為他們知道許多工作地點，「消防人員可能僅出現十分鐘。」