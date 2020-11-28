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橙僑中心邀3僑青社團辦「2020海外僑界青年座談」

【橙縣訊】
橙縣僑教中心日前邀集台美菁英協會分別位於橙縣和聖地牙哥的兩個分會、柑縣台美商會青商部等三大僑青社團及僑務榮譽職人員近30人，合辦「2020年海外僑界青年座談餐會」。（橙僑中心提供）
橙縣僑教中心日前邀集台美菁英協會分別位於橙縣和聖地牙哥的兩個分會、柑縣台美商會青商部等三大僑青社團及僑務榮譽職人員近30人，合辦「2020年海外僑界青年座談餐會」。（橙僑中心提供）

橙縣僑教中心日前邀集台美菁英協會橙縣與聖地牙哥的兩個分會、柑縣台美商會青商部等三大僑青社團及僑務榮譽職人員近30人，合辦「2020年海外僑界青年座談餐會」。這是橙僑中心首次邀集僑青進行跨社團交流座談，活動採餐會形式，且現場與線上雙軌，在輕鬆氣氛中熱絡交流。

橙僑中心主任蔣翼鵬表示，僑青是海外僑務承先啟後的棟樑，僑委會非常重視、倚重僑青。但今年爆發新冠病毒病(COVID-19)疫情，無法邀請海外僑界青年代表返台開會，便請各地僑教中心舉辦座談，與海外僑青交流，瞭解僑青心聲。

僑務委員杜武靑當天在台灣上線，專題演講「與台美人年輕世代比肩同行」，提出尋找台美人年輕世代的來源、接觸管道，台美人年輕世代如何融入僑界，以及如何與橙僑中心與僑委會連結。

台美菁英協會-橙縣分會會長楊婷恩表示，該會今年側重人口普查宣導填寫台美人(Taiwanese)的重要，以提升台美人影響力。台美菁英協會-聖地牙哥分會會長暨僑務促進委員景偉烈說，在疫情期以線上活動為主，舉辦服務台灣留學生畢業後在美就業、防疫、健身等講座或課程。

柑縣台美商會青商部會長官振洋指出，已舉辦多場線上活動，包括疫情衝擊下投資、房地產等市場分析講座等，也與橙僑合辦信保基金、i台灣線上開講等活動。僑務顧問暨FASCA海外青年文化志工協會-橙縣分會諮詢導師張珮鑾，及FASCA橙縣分會青年文化志工吳佩芸則分享，FASCA橙縣分會如何引領僑靑學習台灣文化、成為提升台灣能見度的文化大使，未來更希望與僑靑社團串聯，共同舉辦活動。

僑務諮詢委員謝家樹以「海外僑民與僑委會 ~ 共創僑務槓桿效益」為題，簡報僑委會委員長童振源提出的僑務願景，包括四大目標、兩大戰略、五大策略及九大平台。僑務委員許清松等人，與僑靑分享推動僑務的經驗及感想，鼓勵僑靑帶領更多僑靑投入僑界。

僑務委員杜武靑(右上) 線上演講「與臺美人年輕世代比肩同行」，僑務顧問張欣珠(右...
僑務委員杜武靑(右上) 線上演講「與臺美人年輕世代比肩同行」，僑務顧問張欣珠(右下)線上共襄盛會。（橙僑中心提供）
這次活動是橙僑中心首次邀集僑青進行跨社團的交流座談，在輕鬆氣氛中熱絡交流。（橙僑...
這次活動是橙僑中心首次邀集僑青進行跨社團的交流座談，在輕鬆氣氛中熱絡交流。（橙僑中心提供）

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