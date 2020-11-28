橙僑中心邀3僑青社團辦「2020海外僑界青年座談」
橙縣僑教中心日前邀集台美菁英協會橙縣與聖地牙哥的兩個分會、柑縣台美商會青商部等三大僑青社團及僑務榮譽職人員近30人，合辦「2020年海外僑界青年座談餐會」。這是橙僑中心首次邀集僑青進行跨社團交流座談，活動採餐會形式，且現場與線上雙軌，在輕鬆氣氛中熱絡交流。
橙僑中心主任蔣翼鵬表示，僑青是海外僑務承先啟後的棟樑，僑委會非常重視、倚重僑青。但今年爆發新冠病毒病(COVID-19)疫情，無法邀請海外僑界青年代表返台開會，便請各地僑教中心舉辦座談，與海外僑青交流，瞭解僑青心聲。
僑務委員杜武靑當天在台灣上線，專題演講「與台美人年輕世代比肩同行」，提出尋找台美人年輕世代的來源、接觸管道，台美人年輕世代如何融入僑界，以及如何與橙僑中心與僑委會連結。
台美菁英協會-橙縣分會會長楊婷恩表示，該會今年側重人口普查宣導填寫台美人(Taiwanese)的重要，以提升台美人影響力。台美菁英協會-聖地牙哥分會會長暨僑務促進委員景偉烈說，在疫情期以線上活動為主，舉辦服務台灣留學生畢業後在美就業、防疫、健身等講座或課程。
柑縣台美商會青商部會長官振洋指出，已舉辦多場線上活動，包括疫情衝擊下投資、房地產等市場分析講座等，也與橙僑合辦信保基金、i台灣線上開講等活動。僑務顧問暨FASCA海外青年文化志工協會-橙縣分會諮詢導師張珮鑾，及FASCA橙縣分會青年文化志工吳佩芸則分享，FASCA橙縣分會如何引領僑靑學習台灣文化、成為提升台灣能見度的文化大使，未來更希望與僑靑社團串聯，共同舉辦活動。
僑務諮詢委員謝家樹以「海外僑民與僑委會 ~ 共創僑務槓桿效益」為題，簡報僑委會委員長童振源提出的僑務願景，包括四大目標、兩大戰略、五大策略及九大平台。僑務委員許清松等人，與僑靑分享推動僑務的經驗及感想，鼓勵僑靑帶領更多僑靑投入僑界。
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