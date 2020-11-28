聯邦法院：自訂車牌 DMV不宜管太嚴

引發爭議的OGWOOLF車牌模擬圖。（Pacific Legal Foundation）

加州 北區聯邦地區法官蒂加爾（Jon Tigar）24日裁定，加州機動車輛管理局（DMV ）過度限制訂做車牌（personalized plate）所能使用的詞語，已經妨害加州人的言論自由。

不過法院並未要求DMV接受不受憲法第一修正案保障的言詞，包括瀆神或仇恨語彙，雖然法官本人也坦承他的決定，可能會導致「連本庭都覺得品味很差，或覺得礙眼的車牌」。

加州DMV原先開放以53元的價格，自訂車牌號碼，但使用的字詞必須經過審查，不能傷風敗俗，之前禁用的車牌包括，性暗示、低俗或侮辱詞彙、瀆神，與貶低特定族群的字眼。此一規定引發部分民眾不滿，因此將DMV告上法院。但是因為疫情 關係，加州正處緊急狀態，因此就算法院裁定DMV敗訴，短時間內某些「感覺很炫」的訂做車牌仍難上路。本案五位原告分別是：

．要求使用OGWOOLF的Paul Chris Ogilvie。他主張OG來自Ogilvie，Woolf則是他的小名，但DMV認為OG暗指original gangster；

．SLAAYRR車牌的James Blair。雖然他只是想模仿樂團Slayer，但DMV認為車牌帶有威脅、侵略與敵意；

．QUEER的Amrit Kohli。他雖然成立Queer Folks Records，但DMV認為用在車牌上，可能冒犯部分人士；

．DUK N A的Andrea Campanile。她說自己有兩輛杜卡迪（Ducati）重機，而車牌代表「Ducati and Andrea」，但DMV認為褻瀆與冒犯他人；

．BO11LUX的Paul Crawford，他表示靈感來自他酒吧的宣傳詞（slogan），即「Real beer, proper food, no bollocks.」，但DMV認為帶有不當性暗示。

支持原告的Pacific Legal Foundation，其律師Wen Fa表示，判決代表著DMV不能再以傷風敗俗為藉口，而一意孤行。法院裁定書則表示，判斷加州車牌用語的標準應該中立、合理，但此一決定可能會導致不少品味不佳的車牌出現。