我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

聯航開始運送輝瑞疫苗 獲准即接種

聯邦法院：自訂車牌 DMV不宜管太嚴

編譯組／綜合報導 
引發爭議的OGWOOLF車牌模擬圖。（Pacific Legal Foundation）
引發爭議的OGWOOLF車牌模擬圖。（Pacific Legal Foundation）

加州北區聯邦地區法官蒂加爾（Jon Tigar）24日裁定，加州機動車輛管理局（DMV）過度限制訂做車牌（personalized plate）所能使用的詞語，已經妨害加州人的言論自由。

不過法院並未要求DMV接受不受憲法第一修正案保障的言詞，包括瀆神或仇恨語彙，雖然法官本人也坦承他的決定，可能會導致「連本庭都覺得品味很差，或覺得礙眼的車牌」。 

加州DMV原先開放以53元的價格，自訂車牌號碼，但使用的字詞必須經過審查，不能傷風敗俗，之前禁用的車牌包括，性暗示、低俗或侮辱詞彙、瀆神，與貶低特定族群的字眼。此一規定引發部分民眾不滿，因此將DMV告上法院。但是因為疫情關係，加州正處緊急狀態，因此就算法院裁定DMV敗訴，短時間內某些「感覺很炫」的訂做車牌仍難上路。本案五位原告分別是：

．要求使用OGWOOLF的Paul Chris Ogilvie。他主張OG來自Ogilvie，Woolf則是他的小名，但DMV認為OG暗指original gangster；

．SLAAYRR車牌的James Blair。雖然他只是想模仿樂團Slayer，但DMV認為車牌帶有威脅、侵略與敵意；

．QUEER的Amrit Kohli。他雖然成立Queer Folks Records，但DMV認為用在車牌上，可能冒犯部分人士；

．DUK N A的Andrea Campanile。她說自己有兩輛杜卡迪（Ducati）重機，而車牌代表「Ducati and Andrea」，但DMV認為褻瀆與冒犯他人；

．BO11LUX的Paul Crawford，他表示靈感來自他酒吧的宣傳詞（slogan），即「Real beer, proper food, no bollocks.」，但DMV認為帶有不當性暗示。

支持原告的Pacific Legal Foundation，其律師Wen Fa表示，判決代表著DMV不能再以傷風敗俗為藉口，而一意孤行。法院裁定書則表示，判斷加州車牌用語的標準應該中立、合理，但此一決定可能會導致不少品味不佳的車牌出現。

DMV 加州 疫情

上一則

好康報你知

下一則

疫期返台隔離 經歷多少事

延伸閱讀

新增房貸漲幅 洛杉磯全美第2

新增房貸漲幅 洛杉磯全美第2
聖荷西市長：停課傷害學童超過疫情

聖荷西市長：停課傷害學童超過疫情
史上首份！州長發布「社會創新影響報告」

史上首份！州長發布「社會創新影響報告」
遊民棲身空置屋 感恩節前遭警驅逐

遊民棲身空置屋 感恩節前遭警驅逐
德州政府販售個資 引發眾怒

德州政府販售個資 引發眾怒

拖欠房貸月供屋主數量 創新高

拖欠房貸月供屋主數量 創新高

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
亞洲食品超市供貨正常，並無人囤貨搶購。（記者李雪／攝影）

疫情再掀搶購潮？華人區淡定

2020-11-21 02:16
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結