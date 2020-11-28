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南加台僑女企業家嚴筱意 獲台灣兩文學獎

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加知名華人女企業家嚴筱意文學作品在台灣獲獎。（嚴筱意提供）
南加知名華人女企業家嚴筱意文學作品在台灣獲獎。（嚴筱意提供）

南加台僑女企業家嚴筱意撰寫的小說，日前分別獲得台灣彰化縣文化局璜溪文學獎，以及高雄市打狗鳳邑文學獎。嚴筱意表示，寫作是興趣，是想說故事給大家聽，能夠獲獎是意外，也是主辦單位對自己從事文學創作的肯定。

目前人在台灣的嚴筱意表示，自2019年開始寫小說，「八卦山下」獲得璜溪文學獎首獎。故事是以少年時她在彰化短暫停留一年，遇到八七水災為背景。2020年初她看到彰化縣舉辦文學獎徵文就嘗試投稿，非常榮幸獲得首獎。7月間，又嘗試將另一篇小說「頭家嬤跑疏開」投給高雄市文化局主辦的打狗鳳邑文學獎，獲得第三名。「頭家嬤」是老闆娘的意思，「跑疏開」是日式台語，是逃離的意思。小說描寫在日治時代，高雄市一名奇女子，怎樣在逃難過程中，想辦法保護全家免受飢寒交迫的故事。

主辦方評委鍾文音評價「頭家嬤跑疏開」人物生動，藉由一間布莊，帶出日治時代的生活細節，讓人彷彿跟著頭家嬤進入昏黃舊時代。另一評委吳鈞堯評價「八卦山下」，指出小說在八七水災背景下，描寫基層警員從事「白道」工作不足維生，下班時與妻子經營小吃店，但因為豬肉黑市交易利潤高，揭露黑道大哥怎樣藉著水災發災難財，且意圖染指白道。細節活靈活現非常生動。指出人性沒有舊、新之分，天災、人禍、人情匯聚一文，結尾寓意深刻。

嚴筱意是美國知名華人女企業家，於上世紀90年代自台灣移民來美，創辦生產一次性濕巾為主打產品的Diamond Wipes International工廠，經過多年發展，成為一個擁有員工數百人的跨州規模企業，同時還研發新產品，在加州及俄亥俄州設立兩個工廠，產品在美國各大餐廳、酒店、超市都有銷售。嚴筱意也被譽為華人移民創業典範。

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