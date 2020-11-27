黑五搶商機 購物中心提早營業 商家大打折扣戰

感恩節次日（11月27日）就是傳統的購物節「黑色星期五 」(Black Friday)。雖然今年受疫情影響，但南加各大購物中心也都在當天提早開門營業，迎接可能出現的消費人潮。

內陸最大購物中心Ontario Mills Mall，27日晨6時開門營業，一直持續到晚9時。營業時間較比往常早了四個小時。著名的南海岸購物中心黑五 當天提早兩個小時營業，結束時間也延後兩個小時。亞凱迪亞 市西野購物中心在黑五當天上午7時開業，一直持續到晚10時。銷售電子產品的百思買連鎖店（Best Buy），黑五營業時間從早晨5時一直持續到晚10時。

各大實體商家力求在黑五創造更多銷售業績，紛紛推出折扣優惠商品。比如Old Navy推出黑五全部商品50%折扣優惠，Forever 21的各種商品30%-50%折扣，著名品牌包連鎖店Coach折扣70%。百思買連鎖店各種電子商品也都提供很大折扣，比如50吋LED4KUHDTV，原價349.99元，黑五價格149.99元，消費者可以一次節省200元，其他優惠折扣商品也有百餘種。